中職／啦啦隊少鹽曬比基尼辣照送自畫簽名球 網：可出圖文書
啦啦隊少鹽加入中信兄弟啦啦隊後，人氣逐漸提升，她也在個人IG發文感謝16萬粉絲支持，並決定送出親自作畫簽名球。
去年8月少鹽向前東家夢想娛樂公司要求終止經紀約，雙方未達成共識，因此少鹽提民事訴訟，少鹽收入曝光，平均月薪竟只有2萬元，令不少網友相當吃驚。最終夢想娛樂和少鹽達成協議，少鹽象徵性支付16萬8888元解約金，成功解約。
今年3月少鹽加入中信兄弟啦啦隊，因亮眼外型獲得越來越多粉絲支持，她今天在IG分享白色比基尼辣照，並寫道，「感謝16萬粉絲，謝謝你們的喜愛與支持，決定在留言處抽一顆畫畫簽名，不限制留言內容和次數、8月9日24點截止，希望你們會喜歡。」
貼文一出，網友紛紛留言讚嘆「簽名球畫得超可愛」、「少鹽太辣了抽起來」、「多才多藝，可以跟貴貴（兄弟啦啦隊）一起出圖文書」。
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