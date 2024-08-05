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中職／本季第3次讓渡公告 曾傳昇他隊申請大限到12日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾傳昇今年1月涉足非法德州撲克賭場，遭到士林地檢署以賭博罪起訴，味全龍隊上周決定與他終止合約，中職聯盟公告，龍隊已在今天下午提出合約讓渡申請，期限到12日下午5點。本報資料照片
曾傳昇今年1月涉足非法德州撲克賭場，遭到士林地檢署以賭博罪起訴，味全龍隊上周決定與他終止合約，中職聯盟公告，龍隊已在今天下午提出合約讓渡申請，期限到12日下午5點。本報資料照片

曾傳昇今年1月涉足非法德州撲克賭場，遭到士林地檢署以賭博罪起訴，味全龍隊上周決定與他終止合約，中職聯盟公告，龍隊已在今天下午提出合約讓渡申請，期限到12日下午5點。

曾傳昇遭到起訴後，龍隊球團已在3日決定對他的處置，決議依球隊規範及選手合約，即日起終止合約，球團也表示將持續強化球員生活管理，嚴防類似事件發生。

中職聯盟今天公告，「味全球團於8月5日下午1時30分提出曾傳昇選手合約讓渡申請，賽務部依規定於8月5日進行公告。其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為8月12日下午5點。」若在期限內無其他球隊延攬，曾傳昇將成為自由球員，形同被中職各隊「放生」。

這已是中職本季第3次合約讓渡公告，先前5月統一獅隊黃勇傳因借貸搞到神隱、缺席球隊行程，以及6月樂天桃猿隊邱丹酒駕自撞，母隊提出合約讓渡申請，皆無球隊接手。

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