中職／猛獅大哥胡智爲回來了 悍將尋求避免近4季第10次5連敗

我國羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運金牌戰，以2：1擊敗中國梁偉鏗／王昶。全台284萬人死守轉播，4名味全龍啦啦隊也在飯店內觀戰，沒想到她們奪金瞬間竟衝出房門，被反鎖在外面。 味全龍啦啦

2024-08-05 16:18