中職／猛獅大哥胡智爲回來了 悍將尋求避免近4季第10次5連敗
富邦悍將隊前進後山，明天將在花蓮棒球場碰上統一獅隊，由江國豪扛起止敗任務，要避免近4季第10波5場以上的連敗，獅隊則是推出胡智爲本季初登板。
胡智爲因骨刺影響關節軟骨組織剝離，導致游離體掉落在關節腔，造成右手肘發炎，今年2月決定動刀治療，6月底開始在二軍出賽，至今已登板6場，最多投到5.1局、78球，獅隊決定在明天迎接他回歸一軍，首戰碰上悍將。
悍將近期又陷入4連敗泥淖，包括1場輸給樂天桃猿隊、3連戰遭到中信兄弟隊清盤。從2021年球季開始，悍將已有9波5場以上的連敗（不含跨季），最慘為2022年6月22日到7月16日之間的11連敗；至於同段期間5場以上的連勝則是0次，前一次已是2020年8月打下5連勝。
桃園棒球場由台鋼雄鷹、樂天桃猿隊交手，後勁先發面對前東家，猿隊則是推出陳克羿先發。
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