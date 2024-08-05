快訊

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

中職／麟洋配奪金嗨過頭！味全龍4啦啦隊衝出房門慶祝被反鎖

聯合新聞網／ 綜合報導
由左至右是沛沛、馬妹、星岑和賴可。 截圖自影片畫面
由左至右是沛沛、馬妹、星岑和賴可。 截圖自影片畫面

我國羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運金牌戰，以2：1擊敗中國梁偉鏗／王昶。全台284萬人死守轉播，4名味全龍啦啦隊也在飯店內觀戰，沒想到她們奪金瞬間竟衝出房門，被反鎖在外面。

味全龍啦啦隊成員賴可在Threads發文回顧事發經過，「麟洋奧運奪金牌的瞬間，整個飯店走廊都是歡呼聲，大家各自跑出房門慶祝，然後門就都關了，樂極生悲，謝謝善良的房務人員幫忙開門。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

這4位啦啦隊由左至右是沛沛、馬妹、星岑和賴可。賴可表示，「唯一值得慶幸是都有穿衣服。」網友們紛紛留言寫道，「你們怎麼可以那麼好笑」、「搞得跟地震一樣」、「還好房務人員沒把自己也鎖在外面」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊5日賽程／體操唐嘉鴻拚第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速
▪ 羽球／承認是「大賽的孩子」 李洋稱全勝封王好扯
▪ 羽球／東奧後曾陷低潮...麟洋配再摘金坦言「沒想過奪牌」
▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配喜贏金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 啦啦隊 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運羽球

相關新聞

中職／猛獅大哥胡智爲回來了 悍將尋求避免近4季第10次5連敗

富邦悍將隊前進後山，明天將在花蓮棒球場碰上統一獅隊，由江國豪扛起止敗任務，要避免近4季第10波5場以上的連敗，獅隊則是推...

中職／麟洋配奪金嗨過頭！味全龍4啦啦隊衝出房門慶祝被反鎖

我國羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運金牌戰，以2：1擊敗中國梁偉鏗／王昶。全台284萬人死守轉播，4名味全龍啦啦隊也在飯店內觀戰，沒想到她們奪金瞬間竟衝出房門，被反鎖在外面。 味全龍啦啦

中職／雄鷹動作超快！王齊麟811訪大巨蛋 鷹雄惜英雄

「麟洋配」王齊麟、李洋稱霸巴黎奧運羽球男子雙打，完成史無前例的金牌衛冕，「金牌效應」持續席捲全台，棒球迷也在熱議哪支中職...

中職／龍隊推金牌套票 帶羽球拍門票買1送1還能棒球場打羽球

「麟洋配」王齊麟、李洋稱霸巴黎奧運羽球男子雙打，完成史無前例的金牌衛冕，「金牌效應」持續席捲全台，中華職棒味全龍隊今天也...

中職／郭天信狂掃5打點 沒重播看的三分砲轟倒威能帝

郭天信今天把後山比賽打成個人秀，面對樂天桃猿隊強投威能帝一支二壘打、一支三分砲，包辦味全龍隊全部得分，率領龍隊終場以5：...

中職／張育成系列賽9支0 兄弟教頭談鎖住他的重要性

中信兄弟隊今天以6：5逆轉擊敗富邦悍將隊，在台北大巨蛋3連戰清盤對手，悍將戰神張育成系列賽9打數沒有安打，賽後談到對戰張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。