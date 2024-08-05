中職／麟洋配奪金嗨過頭！味全龍4啦啦隊衝出房門慶祝被反鎖
我國羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運金牌戰，以2：1擊敗中國梁偉鏗／王昶。全台284萬人死守轉播，4名味全龍啦啦隊也在飯店內觀戰，沒想到她們奪金瞬間竟衝出房門，被反鎖在外面。
味全龍啦啦隊成員賴可在Threads發文回顧事發經過，「麟洋奧運奪金牌的瞬間，整個飯店走廊都是歡呼聲，大家各自跑出房門慶祝，然後門就都關了，樂極生悲，謝謝善良的房務人員幫忙開門。」
這4位啦啦隊由左至右是沛沛、馬妹、星岑和賴可。賴可表示，「唯一值得慶幸是都有穿衣服。」網友們紛紛留言寫道，「你們怎麼可以那麼好笑」、「搞得跟地震一樣」、「還好房務人員沒把自己也鎖在外面」。
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