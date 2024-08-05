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中職／雄鷹動作超快！王齊麟811訪大巨蛋 鷹雄惜英雄
「麟洋配」王齊麟、李洋稱霸巴黎奧運羽球男子雙打，完成史無前例的金牌衛冕，「金牌效應」持續席捲全台，棒球迷也在熱議哪支中職球隊將邀請金牌英雄助陣，台鋼雄鷹隊今天就宣布，11日作東台北大巨蛋的賽事，王齊麟將到場亮相。
雄鷹球團表示，8月11日台鋼雄鷹在台北大巨蛋的主場賽事，邀請王齊麟到場，上演鷹雄惜英雄、王齊麟與鷹援軍心動相遇，台灣金牌英雄將首度在大巨蛋亮相，詳細的活動訊息後續將於粉絲專頁公告。
大巨蛋本周續有3連戰，由雄鷹擔任主場球隊，迎戰在大巨蛋已經8連勝、20戰15勝的中信兄弟隊，其中周末兩戰（8月10、11日）為「心動時刻」主題日。
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