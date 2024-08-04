中職／郭天信狂掃5打點 沒重播看的三分砲轟倒威能帝

郭天信今天把後山比賽打成個人秀，面對樂天桃猿隊強投威能帝一支二壘打、一支三分砲，包辦味全龍隊全部得分，率領龍隊終場以5：3逆轉擊敗樂天桃猿隊。

兩軍在這波三連戰前兩場各取1勝，今天續戰花蓮，猿隊由威能帝傷癒復出，龍隊則將先發任務交給林子昱。

猿隊首局就靠林立首打席全壘打先馳得點，第3局林立的安打再度成為攻勢引線，陳晨威接續敲安，廖健富二壘打、林泓育高飛犧牲打各攻下1分，猿隊取得3：0領先。

龍隊4局下在兩出局後出現攻勢， 吉力吉撈．鞏冠二壘打、蔣少宏保送上壘，郭天信面對威能帝纏鬥10球敲出二壘打清壘，龍隊縮小到1分落後。第6局又是郭天信挺身，敲出三分砲，單場兩支長打狂掃5分打點，但當英雄的一晚就沒有重播可看。

此役在開賽不久，聯盟即公告，「因製播單位緯來體育電視網通知現場慢動作重播系統故障，故本場賽事將無法提供重播與輔助畫面。」全程無重播畫面，即便對判決有滿肚子疑問也無法挑戰。