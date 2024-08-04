中職／張育成系列賽9支0 兄弟教頭談鎖住他的重要性

中信兄弟隊今天以6：5逆轉擊敗富邦悍將隊，在台北大巨蛋3連戰清盤對手，悍將戰神張育成系列賽9打數沒有安打，賽後談到對戰張育成，兄弟教頭平野惠一坦言，每天對他都有不同策略，因為如果讓張育成打出來，悍將的氣勢也會被帶動起來。

兄弟在系列賽首戰對張育成投出4次保送，昨天讓他繳出4支0、吞下2K，今天則是4打數沒有安打，張育成吞下3K及敲出一次雙殺打，唯一上壘是靠觸身球。

平野表示，「如果張育成打起來，富邦的氣勢也會被帶動起來，確實每天都有針對他做不同的策略。」其中也包括對戰張育成的特別布陣，全力壓制「部長」球棒。

平野也進一步提到，「但反過來說，我們球隊誰會是今天的lucky boy就不知道，不知道會是誰挺身而出。」