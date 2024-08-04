聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟9局下連4棒安打奇蹟逆轉 教頭在意「中段戰」熄火
中信兄弟隊今天在台北大巨蛋上演一場奇蹟逆轉，9局上呂彥青搞砸領先、丟掉3分，下半局沒浪費任何出局數就討回來，面對富邦悍將隊終結者富藍戈連續4支安打逆轉，詹子賢敲出再見安打，兄弟以6：5逆轉再逆轉，收下大巨蛋8連勝、20戰15勝。
兄弟洋投猛登先發6局被敲6安打、失2分，前5局封鎖悍將打線，但危機出現在第6局，池恩齊以陽春砲一棒突破，猛登後續安打、保送連發，悍將再下一城，追近到1分差，猛登將3：2領先交到牛棚手中。
王凱程、吳俊偉把關第7、8局都成功壓制悍將，呂彥青9局上登板，接連被張進德、申皓瑋敲出安打，一出局後李宗賢再選保送形成滿壘，高國麟代打一棒敲出二壘打逆轉戰局。
富藍戈9局下把關2分領先也釀成劇場，接連被敲3安打形成滿壘，9局上才剛替補左外野守備的詹子賢一棒成為英雄，敲出再見安打。
總教練平野惠一談論這場奇蹟逆轉，想到的還是曾經被樂天桃猿隊大逆轉的經驗，所以更知道不到最後不能放棄，「一直提醒選手，不到最後都不要放棄，要持續不斷拿下分數。」
談到呂彥青救援失敗，他強調這一戰沒有誰對誰錯，不會責怪任何人，但若要說可以做得更好的地方，他指出前兩局面對悍將先發投手黃保羅搶下分數，但在對方投捕作出調整後，打線就遭到壓制，「猛登在第6局的投球開始被掌握到，反觀我們後續卻無法對對方投手做出應對，如果3到5局可以多得一點分數，可以更確實把比賽守下來，這是我們需要檢討的地方。」他形容，因此第9局可以看作是野手的道歉野球。
替補出賽卻成致勝英雄，詹子賢指出，好處是體力較好，但壞處是要適應看球的感覺，因為前半段沒有上場，剛上來看富藍戈的球，「覺得怎麼那麼快，想說不要被壓迫到，自然形成好的結果。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言