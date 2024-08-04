中職／陳柏清7局好投、吳念庭連2天開轟 雄鷹擊退獅

中職台鋼雄鷹今天先發投手陳柏清繳7局僅失1分好投，加上吳念庭3安猛打賞、連2天開轟，以4比1擊退統一獅；另1場賽事，味全龍靠著郭天信敲逆轉3分砲，以5比3勝樂天桃猿。

雄鷹與獅隊交手的賽事今天移師嘉義市棒球場，為嘉義市本季首場中職例行賽。獅隊在3局上靠著林岱安、陳傑憲敲安打，率先攻下1分；不過雄鷹在7局下展開反攻，吳念庭、藍寅倫、吳明鴻都敲出安打，攻下2分逆轉，陳文杰再擊出1打點滾地球。

8局下吳念庭從劉軒荅手中轟出陽春砲，繼昨天敲出中職生涯首轟後，連續2天開轟。終場雄鷹以4比1擊敗獅隊，奪下2連勝。

陳柏清此戰用95球投7局，被敲出6支安打，投4次保送、2次三振，僅失掉1分演出優質先發。陳柏清在8局上連投2次保送之後退場，不過接替的黃群順利守下危機，投1局沒有失分。最後陳柏清奪下本季第3勝，獲選為單場最有價值球員（MVP）。

在花蓮棒球場的賽事，樂天桃猿的林立在1局上敲出首局首打席全壘打，桃猿於3局上再攻下2分，取得3比0領先。不過味全龍的郭天信在6局下從威能帝（Pedro Fernández）手中一棒轟出逆轉3分砲，終場龍隊以5比3擊退桃猿。

此外，中職聯盟表示，這場比賽因製播單位的現場慢動作重播系統故障，無法提供重播與輔助畫面，成為少見無法看重播輔助的比賽。