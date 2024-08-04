快訊

低壓帶接近挾水氣！明起午後雷雨區擴大 颱風是否生成待觀察

公開聲請迴避狀「24小時內遭駁回」 翁曉玲：大法官立場不言而喻

多家銀行拒貸引發寒蟬效應 專家：將衝擊中古屋市場

中職／陳柏清7局好投、吳念庭連2天開轟 雄鷹擊退獅

中央社／ 台北4日電
吳念庭。台鋼雄鷹提供
吳念庭。台鋼雄鷹提供

中職台鋼雄鷹今天先發投手陳柏清繳7局僅失1分好投，加上吳念庭3安猛打賞、連2天開轟，以4比1擊退統一獅；另1場賽事，味全龍靠著郭天信敲逆轉3分砲，以5比3勝樂天桃猿

雄鷹與獅隊交手的賽事今天移師嘉義市棒球場，為嘉義市本季首場中職例行賽。獅隊在3局上靠著林岱安、陳傑憲敲安打，率先攻下1分；不過雄鷹在7局下展開反攻，吳念庭、藍寅倫、吳明鴻都敲出安打，攻下2分逆轉，陳文杰再擊出1打點滾地球。

8局下吳念庭從劉軒荅手中轟出陽春砲，繼昨天敲出中職生涯首轟後，連續2天開轟。終場雄鷹以4比1擊敗獅隊，奪下2連勝。

陳柏清此戰用95球投7局，被敲出6支安打，投4次保送、2次三振，僅失掉1分演出優質先發。陳柏清在8局上連投2次保送之後退場，不過接替的黃群順利守下危機，投1局沒有失分。最後陳柏清奪下本季第3勝，獲選為單場最有價值球員（MVP）。

在花蓮棒球場的賽事，樂天桃猿的林立在1局上敲出首局首打席全壘打，桃猿於3局上再攻下2分，取得3比0領先。不過味全龍的郭天信在6局下從威能帝（Pedro Fernández）手中一棒轟出逆轉3分砲，終場龍隊以5比3擊退桃猿。

此外，中職聯盟表示，這場比賽因製播單位的現場慢動作重播系統故障，無法提供重播與輔助畫面，成為少見無法看重播輔助的比賽。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 「麟洋配」金牌戰遇世界第一組合 過去5度交手成績曝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／第一支4局打爆勝騎士球隊是雄鷹 吳念庭生涯首轟也來了

中職／連珍羚拚巴黎奧運獎牌 好友吳念庭跨海加油

中職／吳念庭致命E！悍將藍力初登板7局好投寫隊史第2人紀錄

中職／相識故事可講2小時 王威晨、吳念庭互捧也互虧

相關新聞

中職／陳柏清7局好投、吳念庭連2天開轟 雄鷹擊退獅

中職台鋼雄鷹今天先發投手陳柏清繳7局僅失1分好投，加上吳念庭3安猛打賞、連2天開轟，以4比1擊退統一獅；另1場賽事，味全...

中職／百萬象迷太猛！兄弟大巨蛋3場近7.5萬人再破紀錄

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋大豐收，今天再湧入21201人進場，3場有2場突破2萬人，總計74681人進場，再刷大巨蛋系...

中職／池恩齊生涯首轟棒打猛登 悍將連4轟出自游擊手

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋要避免被中信兄弟隊3連戰清盤，前5局遭到洋投猛登封鎖，直到第6局池恩齊的陽春砲一棒突破，這也是...

中職／張育成連守游擊10場今扛DH 悍將尋求止敗

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋尋求終止3連敗，「國防部長」張育成在這波系列賽首戰保送吃到飽、次戰4打數沒安打，今天擔任先發指...

中職／張奕游擊接球練反應 還能重溫宗賢牌「吸塵器」

賽前練習時出現在內野中線的靈活身影，不是富邦悍將隊的新人游擊手，而是今年第二指名選進的旅日投手張奕，這是他在日職時期就有...

中職／看卓文萱握完王建民就轉彎 許基宏等到寂寞：啊唷喂呀

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋舉辦K歌主題周，板凳席成為搖滾區，選手排排坐，有趣畫面在卓文萱與兄弟陣營擊掌時，看到大聯盟級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。