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中職／百萬象迷太猛！兄弟大巨蛋3場近7.5萬人再破紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊演出。記者陳正興／攝影
中信兄弟啦啦隊演出。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋大豐收，今天再湧入21201人進場，3場有2場突破2萬人，總計74681人進場，再刷大巨蛋系列賽進場人數新高。

兄弟將「K歌主題周」搬到台北大巨蛋，重磅演唱卡司，這波與富邦悍將隊的3連戰吸引球迷捧場，昨天以34506人打破中職史上單場最高票房，今天也湧入破2萬人。

這是本季在大巨蛋第11場票房突破2萬人的比賽，其中兄弟主場的比賽就占了5場，接著是味全龍隊3場以及台鋼雄鷹、統一獅、富邦悍將隊都是1場。

本季台北大巨蛋各隊主場系列賽票房

味全龍（2場，3/30-3/31）48776人

中信兄弟（2場，4/3-4/4）44014人

樂天桃猿（3場，4/5-4/7）39401人

富邦悍將（3場，5/24-5/26）50682人

味全龍（3場，5/31-6/2）62662人

中信兄弟（3場，6/14-6/16） 69624人

台鋼雄鷹（2場，6/22-6/23） 36767人

統一獅（3場，7/5-7/7） 50011人

富邦悍將（3場，7/26-7/28）55452人

中信兄弟（3場，8/2-8/4）74681人

中信兄弟啦啦隊演出。記者陳正興／攝影
中信兄弟啦啦隊演出。記者陳正興／攝影

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