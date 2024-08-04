聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／百萬象迷太猛！兄弟大巨蛋3場近7.5萬人再破紀錄
中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋大豐收，今天再湧入21201人進場，3場有2場突破2萬人，總計74681人進場，再刷大巨蛋系列賽進場人數新高。
兄弟將「K歌主題周」搬到台北大巨蛋，重磅演唱卡司，這波與富邦悍將隊的3連戰吸引球迷捧場，昨天以34506人打破中職史上單場最高票房，今天也湧入破2萬人。
這是本季在大巨蛋第11場票房突破2萬人的比賽，其中兄弟主場的比賽就占了5場，接著是味全龍隊3場以及台鋼雄鷹、統一獅、富邦悍將隊都是1場。
本季台北大巨蛋各隊主場系列賽票房
味全龍（2場，3/30-3/31）48776人
中信兄弟（2場，4/3-4/4）44014人
樂天桃猿（3場，4/5-4/7）39401人
富邦悍將（3場，5/24-5/26）50682人
味全龍（3場，5/31-6/2）62662人
中信兄弟（3場，6/14-6/16） 69624人
台鋼雄鷹（2場，6/22-6/23） 36767人
統一獅（3場，7/5-7/7） 50011人
富邦悍將（3場，7/26-7/28）55452人
中信兄弟（3場，8/2-8/4）74681人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言