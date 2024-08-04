中職／池恩齊生涯首轟棒打猛登 悍將連4轟出自游擊手

味全龍內野手曾傳昇近日被警方查獲在德州撲克場進行賭博，遭到球團開除。而他深夜也在IG發出道歉聲明「對不起，讓大家失望了」。 「我真的從來沒有想過涉及非法賭博，」貼文中他說道：「我承認自己的錯誤，

2024-08-04 13:27