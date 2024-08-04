中職／池恩齊生涯首轟棒打猛登 悍將連4轟出自游擊手
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋要避免被中信兄弟隊3連戰清盤，前5局遭到洋投猛登封鎖，直到第6局池恩齊的陽春砲一棒突破，這也是他的生涯首轟。
池恩齊前一次擔任先發游擊手已是7月13日，接下來張育成連續10場鎮守游擊，直到今天安排「部長」守備輪休、擔任指定打擊，池恩齊再度扛下游擊防區。
悍將前5局面對猛登攻勢有限，第5局才靠張進德二壘打首度攻占得點圈，依然無功而返，第6局池恩齊的陽春砲才終於讓猛登失血。
池恩齊在生涯第101場出賽敲出生涯首轟，降落在台北大巨蛋右外野觀眾席，且悍將近4轟都由游擊手擊出，分別是7月16、23、28日張育成，以及今天的池恩齊，也讓悍將成為本季游擊手最多轟球隊，超越台鋼雄鷹隊的3轟。
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