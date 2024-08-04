快訊

台股跳水1004點後明續跌？ 專家：本周走勢看三指標

北市衛生局長調任台大醫院 陳彥元曝原因非政治力介入

中職／池恩齊生涯首轟棒打猛登 悍將連4轟出自游擊手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
池恩齊敲出生涯首轟。記者陳正興／攝影
池恩齊敲出生涯首轟。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋要避免被中信兄弟隊3連戰清盤，前5局遭到洋投猛登封鎖，直到第6局池恩齊的陽春砲一棒突破，這也是他的生涯首轟。

池恩齊前一次擔任先發游擊手已是7月13日，接下來張育成連續10場鎮守游擊，直到今天安排「部長」守備輪休、擔任指定打擊，池恩齊再度扛下游擊防區。

悍將前5局面對猛登攻勢有限，第5局才靠張進德二壘打首度攻占得點圈，依然無功而返，第6局池恩齊的陽春砲才終於讓猛登失血。

池恩齊在生涯第101場出賽敲出生涯首轟，降落在台北大巨蛋右外野觀眾席，且悍將近4轟都由游擊手擊出，分別是7月16、23、28日張育成，以及今天的池恩齊，也讓悍將成為本季游擊手最多轟球隊，超越台鋼雄鷹隊的3轟。

池恩齊敲出生涯首轟。記者陳正興／攝影
池恩齊敲出生涯首轟。記者陳正興／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 「麟洋配」金牌戰遇世界第一組合 過去5度交手成績曝
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

台鋼雄鷹 富邦悍將 張育成

延伸閱讀

中職／高階旅美代表性打者 陳俊秀看張育成完全不同層級

中職／悍將大巨蛋第1轟交給「部長」 張育成炸裂兩分砲

中職／視線無法不跟著張育成 李宗賢：哲瑄也很享受

中職／以前只能1年1見 張育成包10多張票邀阿嬤體驗大巨蛋

相關新聞

中職／池恩齊生涯首轟棒打猛登 悍將連4轟出自游擊手

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋要避免被中信兄弟隊3連戰清盤，前5局遭到洋投猛登封鎖，直到第6局池恩齊的陽春砲一棒突破，這也是...

中職／張育成連守游擊10場今扛DH 悍將尋求止敗

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋尋求終止3連敗，「國防部長」張育成在這波系列賽首戰保送吃到飽、次戰4打數沒安打，今天擔任先發指...

中職／張奕游擊接球練反應 還能重溫宗賢牌「吸塵器」

賽前練習時出現在內野中線的靈活身影，不是富邦悍將隊的新人游擊手，而是今年第二指名選進的旅日投手張奕，這是他在日職時期就有...

中職／看卓文萱握完王建民就轉彎 許基宏等到寂寞：啊唷喂呀

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋舉辦K歌主題周，板凳席成為搖滾區，選手排排坐，有趣畫面在卓文萱與兄弟陣營擊掌時，看到大聯盟級...

中職／「我先來」讓投教先退下 鋒總談藍力投手犯規有不解

富邦悍將隊昨天以0：5遭到中信兄弟隊完封，左投藍力先發4.2局失3分，包括在第5局因投手犯規賠上1分，總教練陳金鋒當時上...

中職／讓大家失望了！味全龍曾傳昇涉賭遭開除 深夜發聲明道歉

味全龍內野手曾傳昇近日被警方查獲在德州撲克場進行賭博，遭到球團開除。而他深夜也在IG發出道歉聲明「對不起，讓大家失望了」。 「我真的從來沒有想過涉及非法賭博，」貼文中他說道：「我承認自己的錯誤，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。