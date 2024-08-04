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中職／張育成連守游擊10場今扛DH 悍將尋求止敗

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊張育成。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊張育成。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋尋求終止3連敗，「國防部長」張育成在這波系列賽首戰保送吃到飽、次戰4打數沒安打，今天擔任先發指定打擊，先卸下守備任務。

悍將上周4戰全勝，一度居下半季龍頭，但進入本周搶勝再度卡關，接連輸給樂天桃猿隊1場、中信兄弟隊2場，今天由黃保羅披掛上陣，與兄弟洋投猛登同場較勁。

王正棠為悍將本季打擊表現最穩的選手，但近期手感也有降溫，昨天全場未上，總教練陳金鋒指出，是因他的手在撲球時撞到，狀況反反覆覆、時好時壞，昨天比較嚴重，因此先讓他休息，今天就會正常出賽。

悍將中心打線今天由王正棠今天擔任先發第三棒、左外野手，張育成第四棒、指定打擊，范國宸則是第五棒、一壘手。張育成連守游擊10場後，今天將游擊防區交給池恩齊。

兄弟則是再度啟用張志豪擔任第一棒，陳俊秀、許基宏分別負責一壘和三壘，王威晨因感冒退出先發打線。

富邦悍將隊張育成。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊張育成。記者陳正興／攝影

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