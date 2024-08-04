聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／張育成連守游擊10場今扛DH 悍將尋求止敗
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋尋求終止3連敗，「國防部長」張育成在這波系列賽首戰保送吃到飽、次戰4打數沒安打，今天擔任先發指定打擊，先卸下守備任務。
悍將上周4戰全勝，一度居下半季龍頭，但進入本周搶勝再度卡關，接連輸給樂天桃猿隊1場、中信兄弟隊2場，今天由黃保羅披掛上陣，與兄弟洋投猛登同場較勁。
王正棠為悍將本季打擊表現最穩的選手，但近期手感也有降溫，昨天全場未上，總教練陳金鋒指出，是因他的手在撲球時撞到，狀況反反覆覆、時好時壞，昨天比較嚴重，因此先讓他休息，今天就會正常出賽。
悍將中心打線今天由王正棠今天擔任先發第三棒、左外野手，張育成第四棒、指定打擊，范國宸則是第五棒、一壘手。張育成連守游擊10場後，今天將游擊防區交給池恩齊。
兄弟則是再度啟用張志豪擔任第一棒，陳俊秀、許基宏分別負責一壘和三壘，王威晨因感冒退出先發打線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言