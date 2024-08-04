中職／張奕游擊接球練反應 還能重溫宗賢牌「吸塵器」

賽前練習時出現在內野中線的靈活身影，不是富邦悍將隊的新人游擊手，而是今年第二指名選進的旅日投手張奕，這是他在日職時期就有的習慣，對於反射神經、場上反應也有幫助，意外收穫是因此和國小、國中的內野搭檔李宗賢有重溫兒時的感覺，他笑說：「他以前根本就是三壘吸塵器！」

悍將本周末在台北大巨蛋與中信兄弟隊過招，昨天賽前張奕現身游擊防區接球，架勢有模有樣。張奕表示，這是在日職時就有的習慣，「會看左右打或打者習性，二壘、游擊都會去。」他笑說：「不會去三壘，三壘太恐怖了。」

張奕確實是游擊底出身，直到高中都還曾守游擊，之後才轉往外野發展，以野手身分在日職育成選秀上榜，但直到棄打從投後才升上一軍舞台。

被問到重拾野手舊業的想法，張奕連忙說了5次「沒有」，「這個倒是沒有想過，只是以前也是守內野，不陌生，感覺都還在。」他指出，投手在賽前練習時會在外面撿球，「站著也是無聊，就去游擊站站，也算是練反射神經，對反應、協調性都有幫助。」