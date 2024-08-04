中職／「我先來」讓投教先退下 鋒總談藍力投手犯規有不解

富邦悍將隊昨天以0：5遭到中信兄弟隊完封，左投藍力先發4.2局失3分，包括在第5局因投手犯規賠上1分，總教練陳金鋒當時上前爭論，今天坦言對於抓的時間仍有不解。

藍力昨天先發投4.2局被敲5安打，另有6次四壞保送釀禍，兄弟首局就有攻勢，岳政華二壘打、陳俊秀保送先後上壘，曾頌恩、江坤宇的安打各帶有1分打點。投到5局下再出現危機，一、三壘有人情況下被抓投手犯規奉送分數，帶著0：3落後退場。

當時陳金鋒上前向主審張展榮了解狀況，後續在攻守交換空檔也數次上場。鋒總今天對此指出，藍力前兩次牽制也都是差不多的動作，「如果有問題，應該前兩次就要抓了吧！」

陳金鋒不解，「你（裁判）說你前面在觀察，結果在一、三壘有人時抓，時機比較敏感，當然會有疑問，同樣的牽制到底問題在哪？」

當時投手教練郭勇志也一度氣噗噗上前，被陳金鋒攔住先退回悍將陣營，陳金鋒對此則是還原狀況，並非勸阻，而是擔心啟動換投，「我怕兩個教練出去就要換投手，我說你等一下，我先來。」