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中職／讓大家失望了！味全龍曾傳昇涉賭遭開除 深夜發聲明道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
曾傳昇涉賭遭球團開除，深夜在IG發出道歉聲明。 報系資料照
曾傳昇涉賭遭球團開除，深夜在IG發出道歉聲明。 報系資料照

味全龍內野手曾傳昇近日被警方查獲在德州撲克場進行賭博，遭到球團開除。而他深夜也在IG發出道歉聲明「對不起，讓大家失望了」。

「我真的從來沒有想過涉及非法賭博，」貼文中他說道：「我承認自己的錯誤，也不會有任何的籍口與推託，謹希望能有機會也能透過自己的社群說明我當下的狀況。」接著他表示會前往德州撲克場是受朋友邀請，「朋友說明店家是受撲克協會認證之場所，現場有明顯店面且張貼協會合格證書。」

不過最終仍遭查獲，讓曾傳昇相當懊悔，他說：「因個人法律常識不足，對於發生的事情我已經非常清楚自己的錯誤，在這段時間也認真反省，且再也沒有出入任何相關場所和相關活動，希望能至少有一個地方讓我有機會表達當下的發生經過，我也真的做錯了，身為公眾人物真的應該非常謹慎看待所有可能存在模糊空間的人事物，以避免任何爭議。」

聲明的最後，他再次向球團、聯盟和球迷道歉，也表示後續會全力配合司法程序，「感謝大家的關心。」聲明貼出後不少網友在底下留言打氣，「加油，永遠支持你。」、「我們都在。」不過也有人嘲諷道「球技不怎麼樣，牌技倒不錯。」、「加油！你現在有更多時間可以練牌了。」

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中職 味全龍 曾傳昇

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