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中職／第一支4局打爆勝騎士球隊是雄鷹 吳念庭生涯首轟也來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅投手勝騎士。本報資料照片
統一獅投手勝騎士。本報資料照片

統一獅隊超強洋投勝騎士經歷中職生涯最慘一戰，今天先發4局遭台鋼雄鷹隊咬掉6分，獅隊終場以3：11輸球；雄鷹此役出現兩發全壘打，包括榜眼吳念庭在7局以陽春砲狙擊姚杰宏，開張中職生涯首轟。

勝騎士剛奪得7月投手MVP，8月的第一場出賽就遭到雄鷹重擊，先發只撐4局，被敲8安打、失6分（責失5分），寫下中職生涯最短局數（不含因雨保留）、最多失分的一戰，賽後防禦率從1.42漲到1.77。

勝騎士先前僅在5月28日、編號第123場的登板先發2局，比賽隨即因雨保留，除此之外，兩季以來的所有先發都投滿5局，雄鷹成為第一支在5局以前就把他打退場的球隊。

雄鷹首局就靠魔鷹的得點圈安打開張分數，2局上獅隊才剛追平，但勝騎士在3局下面對前4位打者都被上壘，王柏融的安打先攻下超前分，藍寅倫高飛犧牲打再建功，兩出局後，吳念庭的安打再攻下2分，王博玄的安打持續補刀，雄鷹單局攻下5分。

兩軍後續都有全壘打，雄鷹藍寅倫第5局敲兩分砲，林安可也在6局上炸裂一發兩分全壘打，本季第16轟出爐，但氣勢持續倒向雄鷹，第6局陳文杰二壘打、第7局吳念庭陽春砲持續追加分數，吳念庭此役雙安貢獻3分打點。

雄鷹打到獅隊實驗室開張，陳傑憲8局下從中外野調往二壘，暌違4年再出現在內野防區。

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吳念庭 騎士

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