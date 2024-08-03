中職／打擊區太濕開打後又重新整理 平野惠一能體諒

中信兄弟隊先發投手艾士特今天只投68球就因身體不適下班，仍以5局好投奪得本季第9勝，總教練平野惠一透露，儘管艾士特身體不適，但看到他有強烈的責任感想要出賽，更開心今天在破紀錄的球迷面前打出一場好球，「希望以後有更多人進場看兄弟。」

兄弟今天以5：0完封富邦悍將隊，艾士特投來狀況不斷，第5局在補位一壘後，一度驚動教練團上場關切身體狀況，儘管繼續投完5局，但仍在第6局提前啟動牛棚，艾士特以5局敲2安打、無失分收工，最終仍收下本季第9勝。

平野賽後透露，艾士特前兩天感冒，但他很有責任感表達想投，「有在考慮不舒服就換掉，但他說自己可以，感受到他強烈的職業意識，不管怎樣就是想上場、想拚戰，這樣的精神有感染給隊友。」

艾士特在首局的投球就遇到意外插曲，才面對到第二位打者比賽就暫停一段時間，林哲瑄清理釘鞋上的紅土，裁判則是請來聯盟場務人員重新整理打擊區，打亂艾士特節奏，讓他一度叉腰表露不滿。

平野指出，當時是因為紅土太濕，對方打者有反應，「對投手來說，會覺得這應該是比賽前就要做好，但畢竟是今年第一次使用室內球場，以前沒有這種經驗，有了這次經驗後，聯盟之後就知道該怎麼做了。」

結束訪問前夕，平野主動提到此役為中職史上最多人進場的一戰，很開心可以在破紀錄的球迷面前兄弟有好表現，「知道因為是今天有活動，所以才有這麼多人，但也希望藉由這次機會，讓以後有更多人想要進場看兄弟。」