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中職／「這幾天他被我噹最多」 平野惠一：被曾頌恩打臉了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾頌恩淚灑MVP頒獎台。記者許正宏／攝影
曾頌恩淚灑MVP頒獎台。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊今天以5：0完封富邦悍將隊，近期被總教練平野惠一噹最凶的曾頌恩，以雙安、兩分打點獲選單場MVP，賽後淚灑頒獎台，平野賽後也直言，「他今天的表現有打臉我。」

曾頌恩指出，「這幾天很多狀況性的攻擊在我這邊沒有做得很好，沒有成功護送隊友，自己會比較懊惱，開會被他（平野）噹了兩天，他下反向攻擊的戰術，我全部打游擊。」至於平野都念了什麼，他還原：「要我想辦法把最低限度的工作做好，問我有沒有心要進步之類的。」

他坦言這些話語，多少走心，今天賽前球迷看到他情緒低落，給了安慰的話語，就已經差點戳爆他的淚腺，今天比賽有把分數打回來，「其實，比到一半就已經滿想哭，就是想辦法忍住。」

曾頌恩淚灑MVP頒獎台。記者許正宏／攝影
曾頌恩淚灑MVP頒獎台。記者許正宏／攝影

近期的低潮導因在哪裡？曾頌恩指出，無法專注在自己設定的球路上，「什麼球來都想揮，打到自己亂掉。」不僅教練團持續叮嚀、持續協助，學長也告訴他，「不要因此給自己太大壓力，不要因為雙殺打就變得不敢全力揮擊，該全力揮擊還是要揮擊。」

平野看今天曾頌恩的表現也語重心長，他說今天自己被曾頌恩的表現給打臉了，「希望他可以努力打出更好的成績，打擊教練也很努力幫他調整，但他本人是最努力的那個人，希望他可以持續去突破困境。」

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中信兄弟 富邦悍將 曾頌恩

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