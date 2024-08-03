中職／室內兄弟超凶殘 完封悍將收巨蛋7連勝、19戰14勝

中信兄弟隊在台北大巨蛋持續威能，今天在先發投手艾士特5局、68球就因身體不適退場情況下，仍以5：0完封富邦悍將隊，現場破紀錄的3萬4506人見證黃衫軍在大巨蛋打下7連勝、19戰14勝。

悍將由左投藍力先發，投4.2局被敲5安打，另有6次四壞保送釀禍，兄弟首局就有攻勢，岳政華二壘打、陳俊秀保送先後上壘，曾頌恩、江坤宇的安打各帶有1分打點。投到5局下再出現危機，一、三壘有人情況下被抓投手犯規奉送分數，帶著0：3落後退場。

兄弟在6局下再添分數，陳子豪、曾頌恩安打各挹注1分打點，擴大為5：0領先，曾頌恩也憑藉雙安、2分打點獲選為單場MVP。

兄弟先發投手艾士特此役投來狀況不斷，第5局在補位一壘後，一度驚動教練團上場關切身體狀況，儘管繼續投完5局，但仍在第6局提前啟動牛棚，艾士特以5局敲2安打、無失分收工，最終仍收下本季第9勝。

球團表示，艾士特近期因感冒身體不適，因跑動後感覺不舒服而提前退場。