中職／泫雅與「晚安大小姐」主唱加持 兄弟大巨蛋主題日人氣旺

中華職棒中信兄弟今天在台北大巨蛋舉辦主場賽事，在賽後表演嘉賓、首名攻蛋韓國歌手泫雅加持下，吸引3萬4506名觀眾，突破中職明星賽紀錄，成為中職史上最多觀眾人數紀錄。

兄弟今天、明天於大巨蛋舉辦的主場賽事，舉辦「K歌主題日」，其中今天賽後邀請泫雅獻唱，成為首名登上台北大巨蛋演唱的韓國歌手。據了解，兄弟這次邀請泫雅團隊的費用高達新台幣800萬元，加上升級音響設備，砸了千萬在這次主題日上。

不過這也反映在票房上，今天光預售票就超過3.2萬，最終進場觀眾人數為3萬4506人，突破中華職棒史上最多人數紀錄。

中信兄弟對富邦悍將今天在臺北大巨蛋三連戰的第二戰，賽前中信兄弟passion sisters啦啦隊以熱舞為比賽暖場。記者許正宏／攝影

在今天之前，中職最多觀眾人數是7月20日在大巨蛋的明星賽，吸引3萬3688人；之前例行賽最多觀眾人數是6月15日在大巨蛋由中信兄弟舉辦的「阪神甲子園球場主題日」，吸引3萬2988人進場。目前台灣棒球單場最多進場人數則是3月2日日職讀賣巨人隊在大巨蛋與兄弟交手，觀眾數達3萬7890人。

兄弟領隊劉志威今天表示，希望在好的場館努力把內容提升，「呈現一些更新、更好的內容，也包括軟體、硬體部分，希望讓球迷每一次來大巨蛋都能有新感受，這次我們一直嘗試在做的。」劉志威也認為，從今年正式啟用大巨蛋以來，目前到季中效應仍在，不過還是要看後續球迷反應、回饋。

此外，兄弟今天在5局中場還請來爆紅神曲「晚安大小姐」本人與兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律、李丹妃一起表演。