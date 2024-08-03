中職／自己的紀錄自己破！兄弟大巨蛋34506人進場再刷新高

自己的紀錄自己破！中信兄弟隊今天在台北大巨蛋舉辦K歌主題周，湧入3萬4506人觀戰，再度打破中職史上單場最高票房紀錄，展現百萬象迷的威力。

中職例行賽史上最高票房來自今年6月15日，兄弟在台北大巨蛋舉辦阪神日主題日，湧入3萬2988人；本周兄弟再度於大巨蛋作東，今天活動滿檔，也吸引球迷再次捧場，最終確定再次刷新自己的紀錄，將紀錄推進到3萬4506人。

此役也是今年例行賽在大巨蛋第10度突破單場2萬人，其中4場為兄弟主場。