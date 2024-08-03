中職／魔神樂不到2.5小時賞9顆蛋 本季4人完封勝苦主都龍隊

樂天桃猿隊洋投魔神樂今天在花蓮棒球場大殺四方，先發9局僅被敲5安打、無失分，率領猿隊以2：0擊敗味全龍隊。獲選單場MVP的魔神樂取得本季第9勝，也是聯盟今年第四位投出完封勝的投手，而這四人全數都是對戰龍隊投出。

魔神樂投完9局共用112球，賞給龍隊打者9次三振，李凱威、張政禹面對他都有雙安，但龍隊攻勢串聯不了，魔神樂僅用2小時21分鐘收拾龍隊，締造本季最短比賽時間。

魔神樂為聯盟本季第四位投出完封勝的投手，跟進隊友威能帝、台鋼雄鷹隊哈瑪星、統一獅隊郭俊麟的行列，貧打龍四度成為苦主，儼然已成本季的「完封製造機」。

龍隊由艾璞樂先發，先在2局上二、三壘有人時被梁家榮以高飛犧牲打攻下分數，第3局再遭張閔勛敲出陽春砲，打線0火力支援，讓他以8局失2分（責失1分）好投承擔敗投。