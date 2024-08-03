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中職／柯敬賢來大巨蛋見「網友」 張育成喊話：看你的了！
加盟道奇隊的台灣外野手柯敬賢，今天現身台北大巨蛋，與這段時間不時私訊互動的張育成碰面，張育成鼓勵他做好自己就好，「加油！看你的囉！」
柯敬賢本月11日才要滿18歲，今年6月剛與道奇締約，當時在記者會上透露，有透過家扶中心聯繫上張育成，向他請教美國生活要注意的地方，張育成也提醒他語言的重要性。
富邦悍將今天在台北大巨蛋客場出賽面對中信兄弟隊，柯敬賢也出現在場邊，就是為了一見張育成而來。張育成一看到柯敬賢，關心他目前的準備狀況，也告訴他：「做好自己就好，其他的不用多想。」也向他喊話，以後就看他表現了。
柯敬賢入選U18亞洲盃青棒錦標賽中華隊22人培訓名單，今年還有機會披上國家隊戰袍出賽，道奇當時也在加盟記者會上表示，國際賽經歷對選手是重要的養分，支持柯敬賢再戰亞青戰場。
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