中職／高階旅美代表性打者 陳俊秀看張育成完全不同層級

作為「海歸派」拿中職年度MVP唯一一人，陳俊秀看張育成在中職端出的打跑守，他認為是完全不同level，「揮擊力量真的很好，打跑守都沒話說。」但他強調，職棒生涯不是看短期成績，以張育成的年紀、技術、身體條件，絕對有能力在中職繳出10年穩定生涯。

張育成先前已在7月16、17日面對兄弟，合計10打數敲出4安打，包括1發全壘打，昨天再度過招，單場選到4保送，就連唯一出局打席都是球數1好3壞時的攻擊。

陳俊秀昨天四度在一壘上「接待」張育成，但他透露，前次碰頭時聊比較多，主要是問他適應得怎樣，昨天四度碰面反而沒聊到什麼，他笑說：「都打那麼多場了。」

陳俊秀旅美最高層級3A，2018年打下年度MVP，也是旅美回歸獲獎第一人。是否看好張育成在中職繳出年度MVP級的成績單，陳俊秀認為有更重要的事，「我覺得要看長期，他自己也會希望可以快點適應，不是只有這段時間，他的目標一定也是這樣，打職棒不是短期成績要怎樣，而是生涯10、20年有沒有辦法很穩定。他的年紀、身體條件、技術，一定有機會在中職打到10年生涯。」