快訊

奧運拳擊／林郁婷衰捲性別風波 醫師以1物證明「她就跟羅琳一樣是女生」

鄭中基拋震撼彈！演唱會倒數2個月 突宣布「離開歌壇」

奧運射箭／雷千瑩女單16強賽不敵南韓 中華隊射箭一牌未得

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／預售票已賣3.3萬將再破紀錄 兄弟領隊：大巨蛋新鮮感不會散去

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊在台北大巨蛋作東，6月15日刷出中職史上最高票房，有望再次刷新。本報資料照片
中信兄弟隊在台北大巨蛋作東，6月15日刷出中職史上最高票房，有望再次刷新。本報資料照片

中信兄弟隊K歌主題周今天起在台北大巨蛋登場，邀請泫雅賽後開唱成為重磅焦點，今天預售已賣約3萬2千、3萬3千張，預料將再破票房紀錄。領隊劉志威指出，年初外界認為大巨蛋的新鮮感很快就會散去，但現在看來動能還在持續高檔，各隊也都在絞盡腦汁端出更好的內容，這是一個好的循環。

「巨蛋效應」之下，中職本季已有9場進場突破2萬人進場的例行賽，史上最高票房來自6月15日，兄弟在大巨蛋擔任主場球隊，湧入3萬2988人觀戰，今天預料將再刷新紀錄。

劉志威透露，相比6月的大巨蛋3連戰，這次場地、音響的成本並未增加太多，這是因為有前一次的經驗後，「有和廠商討論，比較知道怎麼調整和改變，比較知道哪些部分可以做得更好。」昨天已經看過泫雅彩排，他預告：「彩排看是比上次效果還要更好，但還是要看看球迷反饋。」

劉志威指出，不一定錢花得多，效果就比較好，主要是希望球迷每次進來大巨蛋都有新的感受，「希望大巨蛋球迷都這麼捧場，我們可以持續呈現更好的內容，包括軟硬體。」他進一步提到，大巨蛋不像一開始大家說的是短期效應，「年初大家認為很快就會新鮮感退去，但到了現在，效應都還持續在，動能一直在，各球隊也會想辦法端出更好的內容。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網友看傻：太神了
▪ 林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強門票終極3搶2 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中信兄弟 中職

延伸閱讀

中職／兄弟大巨蛋6連勝 平野惠一談牛棚回穩點名蔡齊哲

泫雅抵達桃機 將於明後兩日攻蛋

大巨蛋9月啟用 開唱誰是第一人？江蕙、五月天都回應了

中職／既有5洋投3人有隱憂 兄弟領隊解釋找6號洋投原因

相關新聞

中職／曾傳昇涉賭 龍隊斷然處置：終止合約

味全龍隊內野手曾傳昇今年1月時涉足賭場，遭到士林地檢署以賭博罪起訴，味全龍隊球團召開紀律委員會，決定終止合約，領隊丁仲緯...

中職／克迪誇張育成是好teammate 無意3保送盼下次正面對決

中信兄弟隊洋投克迪昨天面對富邦悍將隊繳出6局失3分優質先發，與張育成對戰3打席都是保送，今天面對媒體點名採訪，一開口就先...

中職／江坤宇走入婚姻因「遇到好女孩」 喊話林靖凱加油

中信兄弟隊江坤宇今年2月正式成為人夫，近日才在IG上公布喜訊，被問到在此時走入婚姻的原因，他甜蜜說：「就是遇到好女孩要把...

中職／預售票已賣3.3萬將再破紀錄 兄弟領隊：大巨蛋新鮮感不會散去

中信兄弟隊K歌主題周今天起在台北大巨蛋登場，邀請泫雅賽後開唱成為重磅焦點，今天預售已賣約3萬2千、3萬3千張，預料將再破...

中職／本土最速單季百K 古林睿煬僅落後兩傳奇洋將

昨日台鋼雄鷹在澄清湖主場迎戰統一獅，統一靠著本土王牌古林睿煬7局無失分外帶8K好投，再加上陳傑憲3分打點全壘打將勝負定調，終場以5：0踢館成功。古林也以14場出賽百K的成績追平2004年林英傑的紀錄。

中職／兄弟大巨蛋6連勝 平野惠一談牛棚回穩點名蔡齊哲

中信兄弟隊今天以6：5逆轉擊敗富邦悍將隊，在台北大巨蛋取得6連勝、13勝5敗，總教練平野惠一老實說：「我沒有想過這點耶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。