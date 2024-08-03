中職／預售票已賣3.3萬將再破紀錄 兄弟領隊：大巨蛋新鮮感不會散去

中信兄弟隊K歌主題周今天起在台北大巨蛋登場，邀請泫雅賽後開唱成為重磅焦點，今天預售已賣約3萬2千、3萬3千張，預料將再破票房紀錄。領隊劉志威指出，年初外界認為大巨蛋的新鮮感很快就會散去，但現在看來動能還在持續高檔，各隊也都在絞盡腦汁端出更好的內容，這是一個好的循環。

「巨蛋效應」之下，中職本季已有9場進場突破2萬人進場的例行賽，史上最高票房來自6月15日，兄弟在大巨蛋擔任主場球隊，湧入3萬2988人觀戰，今天預料將再刷新紀錄。

劉志威透露，相比6月的大巨蛋3連戰，這次場地、音響的成本並未增加太多，這是因為有前一次的經驗後，「有和廠商討論，比較知道怎麼調整和改變，比較知道哪些部分可以做得更好。」昨天已經看過泫雅彩排，他預告：「彩排看是比上次效果還要更好，但還是要看看球迷反饋。」

劉志威指出，不一定錢花得多，效果就比較好，主要是希望球迷每次進來大巨蛋都有新的感受，「希望大巨蛋球迷都這麼捧場，我們可以持續呈現更好的內容，包括軟硬體。」他進一步提到，大巨蛋不像一開始大家說的是短期效應，「年初大家認為很快就會新鮮感退去，但到了現在，效應都還持續在，動能一直在，各球隊也會想辦法端出更好的內容。」