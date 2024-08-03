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中職／克迪誇張育成是好teammate 無意3保送盼下次正面對決

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊洋投克迪。本報資料照片
中信兄弟隊洋投克迪。本報資料照片

中信兄弟隊洋投克迪昨天面對富邦悍將隊繳出6局失3分優質先發，與張育成對戰3打席都是保送，今天面對媒體點名採訪，一開口就先說「我知道要問什麼」，談起3保送，自己也有不滿意的地方，「希望下次可以和他正面對決。」

克迪昨天前5局未掉分，第6局的危機就從保送首位打者張育成開啟，後續董子恩、申皓瑋都有安打，林哲瑄先在滿壘時選到保送，李宗賢的安打再帶有2分打點，讓克迪最終失3分退場。

克迪表示，昨天自己投球感覺其實很不錯，但第6局碰到的狀況，自己也很失望，「沒人希望開局投出保送，後續對手也有適時安打串連起來。」

談到對戰張育成的打席，克迪光是聽到「育成」兩個字，就知道重點來了，不待翻譯已經露出笑容。他表示，前兩打席都是先投到2好球，「其實後面有幾顆投得不錯，但他選得更好。至於第3打席，是我自己的問題，是我沒投好。」他表示，如果下次再碰到，希望可以和他正面對決。被進一步問到下次對戰的策略，他無意洩底，以中文回應：「不知道」

克迪在美職選秀2017年獲印地安人隊（守護者隊前身）第七輪挑選，與張育成當過隊友，他說能在中職面對美職時期的隊友，是很有趣的經驗，也為比賽增添額外的趣味。

「我看過他在3A的打擊，真的很強。」克迪誇讚張育成是位「great teammate」，也是位好選手，「很多位置都能守，各個角落都能看到他的身影，是打守都很好的選手。」

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張育成

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