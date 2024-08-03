快訊

奧運拳擊／林郁婷衰捲性別風波 醫師以1物證明「她就跟羅琳一樣是女生」

鄭中基拋震撼彈！演唱會倒數2個月 突宣布「離開歌壇」

奧運射箭／雷千瑩女單16強賽不敵南韓 中華隊射箭一牌未得

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／江坤宇走入婚姻因「遇到好女孩」 喊話林靖凱加油

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊江坤宇今年2月正式成為人夫，近日才在IG上公布喜訊。 聯合報系資料照
中信兄弟隊江坤宇今年2月正式成為人夫，近日才在IG上公布喜訊。 聯合報系資料照

中信兄弟江坤宇今年2月正式成為人夫，近日才在IG上公布喜訊，被問到在此時走入婚姻的原因，他甜蜜說：「就是遇到好女孩要把握。」

江坤宇透露，太太是從國小就認識、大自己一屆的學姊，交往五年，在今年與家人一起去泰國旅遊時求婚，「知道會緊張，所以有錄一段影片，讓她用看的。」得到「我願意」的答覆，他害羞說：「感動啦！有點落淚。」

選在2月22日登記，江坤宇透露，是有給老師算過的好日子。近日才向球迷公開，看到有人說感覺兩夫妻都是吃可愛長大、像江坤宇妹妹，江坤宇笑答：「滿有趣的，和媽媽真的有點像，感覺長得很像妹妹。」

被問到婚訊公布後會不會有女球迷心碎，他說「應該不會吧！」進一步被追問或是男生心碎？江坤宇無言回應：「怎麼可能？」同梯平鎮幫剩下林靖凱未婚，江坤宇笑說：「靖凱加油。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 王齊麟「鬼之換拍」影片瘋傳 網友看傻：太神了
▪ 林郁婷捲性別風波 美拳協指出有幕後黑手
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強門票終極3搶2 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中信兄弟 平鎮 江坤宇

延伸閱讀

中職／連張育成都意外不是安打 曾子祐申訴成功想著1萬元

中職／李凱威抱歉讓建仔防禦率爆掉 評外野手演技「太假了」

中職／講好來點激動的 江坤宇、陳柏豪KISS CAM有套招

中職／脫下黃衫首進明星賽 陳柏豪重逢王建民被虧「救援王」

相關新聞

中職／曾傳昇涉賭 龍隊斷然處置：終止合約

味全龍隊內野手曾傳昇今年1月時涉足賭場，遭到士林地檢署以賭博罪起訴，味全龍隊球團召開紀律委員會，決定終止合約，領隊丁仲緯...

中職／克迪誇張育成是好teammate 無意3保送盼下次正面對決

中信兄弟隊洋投克迪昨天面對富邦悍將隊繳出6局失3分優質先發，與張育成對戰3打席都是保送，今天面對媒體點名採訪，一開口就先...

中職／江坤宇走入婚姻因「遇到好女孩」 喊話林靖凱加油

中信兄弟隊江坤宇今年2月正式成為人夫，近日才在IG上公布喜訊，被問到在此時走入婚姻的原因，他甜蜜說：「就是遇到好女孩要把...

中職／預售票已賣3.3萬將再破紀錄 兄弟領隊：大巨蛋新鮮感不會散去

中信兄弟隊K歌主題周今天起在台北大巨蛋登場，邀請泫雅賽後開唱成為重磅焦點，今天預售已賣約3萬2千、3萬3千張，預料將再破...

中職／本土最速單季百K 古林睿煬僅落後兩傳奇洋將

昨日台鋼雄鷹在澄清湖主場迎戰統一獅，統一靠著本土王牌古林睿煬7局無失分外帶8K好投，再加上陳傑憲3分打點全壘打將勝負定調，終場以5：0踢館成功。古林也以14場出賽百K的成績追平2004年林英傑的紀錄。

中職／兄弟大巨蛋6連勝 平野惠一談牛棚回穩點名蔡齊哲

中信兄弟隊今天以6：5逆轉擊敗富邦悍將隊，在台北大巨蛋取得6連勝、13勝5敗，總教練平野惠一老實說：「我沒有想過這點耶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。