中職／江坤宇走入婚姻因「遇到好女孩」 喊話林靖凱加油

中信兄弟隊江坤宇今年2月正式成為人夫，近日才在IG上公布喜訊，被問到在此時走入婚姻的原因，他甜蜜說：「就是遇到好女孩要把握。」

江坤宇透露，太太是從國小就認識、大自己一屆的學姊，交往五年，在今年與家人一起去泰國旅遊時求婚，「知道會緊張，所以有錄一段影片，讓她用看的。」得到「我願意」的答覆，他害羞說：「感動啦！有點落淚。」

選在2月22日登記，江坤宇透露，是有給老師算過的好日子。近日才向球迷公開，看到有人說感覺兩夫妻都是吃可愛長大、像江坤宇妹妹，江坤宇笑答：「滿有趣的，和媽媽真的有點像，感覺長得很像妹妹。」

被問到婚訊公布後會不會有女球迷心碎，他說「應該不會吧！」進一步被追問或是男生心碎？江坤宇無言回應：「怎麼可能？」同梯平鎮幫剩下林靖凱未婚，江坤宇笑說：「靖凱加油。」