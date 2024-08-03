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棒球／保護選手安全 日本甲子園評估改7局制

中央社／ 東京3日綜合外電報導
鑒於酷暑天氣日趨嚴峻，日本高校野球連盟考慮將甲子園等高中賽事縮減為只打７局。 截圖自【公式】阪神甲子園球場官方Ｘ
鑒於酷暑天氣日趨嚴峻，日本高校野球連盟考慮將甲子園等高中賽事縮減為只打７局。 截圖自【公式】阪神甲子園球場官方Ｘ

鑒於酷暑天氣日趨嚴峻，日本高校野球連盟（高野連）為保護選手安全已組成「7局制」工作小組，開始評估未來包括甲子園在內的高中棒球賽事，從現行9局制縮減為7局制的可能性。

日本朝日新聞報導，高野連事務局長井本亘表示，討論7局制棒球不光聚焦在全國性大會，而是著眼所有賽事就如何改善進行評估。

除了因應酷暑，評估改採7局制的理由之一還有照顧選手肩膀及手肘等健康。出賽日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）及日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）高中棒球年度盛會的球隊，不光只有球員眾多的傳統強校，還有只有少數球員組成球隊的學校，所以決定成立工作小組。

高野連表示，去年進行的第105屆夏季甲子園，包括進行延長賽在內平均每場比賽要花2小時22分，但打到7局結束只要1小時47分，可以縮短35分鐘。

另外，回顧過去5次的夏季甲子園賽事，平均每位投手每場比賽用球數143.2球，如果只投7局的話用球數可減少到112.6球。

放眼國際，美國、韓國及台灣等國家，都已在高中棒球採用7局制；至於墨西哥、巴拿馬及波多黎各等國家，則跟日本一樣採用9局制。

今年春季甲子園拿到亞軍的兵庫縣報德學園高校監督大角健二說，有必要適應時代的發展。

大角也說，報德學園一直以來都有「幸運8局」的說法，也就是8局會發生好事的傳統，「如果要改成7局制的話，我們就必須創造新的傳統」。

傳統強校大阪桐蔭高校監督西谷浩一說，棒球的第8局跟第9局很重要，他個人是希望能打到第9局，「我希望跟各方交流，聽取現場的聲音」。

東海大學附屬相模高校監督原俊介說，改採7局制的話，「比賽一下子就結束了，不先搶分要贏球就有困難」，認為也會對戰術帶來變化。

日本放送協會（NHK）報導，高野連今年12月將召開理事會，屆時將聽取工作小組所整理內容的報告。

改採7局制能縮短比賽時間，有助採取包括球員及觀眾在內的防酷暑對策，但對比賽戰術及球員出場機會也會帶來影響，針對高中棒球比賽樣貌的討論備受關注。

日本高中棒球比賽至今已採取限制延長局數及突破僵局制等做法，並在比賽進行中設置可讓身體降溫休息的「冷卻時間」，也進一步在今年夏天採取避開氣溫上升時段，將部分比賽時間分為上午跟傍晚兩個時段等，保護選手健康安全。

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