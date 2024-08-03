中職／本土最速單季百K 古林睿煬僅落後兩傳奇洋將
昨日台鋼雄鷹在澄清湖主場迎戰統一獅，統一靠著本土王牌古林睿煬7局無失分外帶8K好投，再加上陳傑憲3分打點全壘打將勝負定調，終場以5：0踢館成功。古林也以14場出賽百K的成績追平2004年林英傑的紀錄。
古林本季K功了得，自6月15日的比賽後場場都有7K以上，目前已累計103次三振，應可在不久超越個人單季最高的106次三振。
而古林在本場比賽也成功與前輩們比肩，僅花14場就達成百K，追平2018年同為獅隊的羅里奇，並與林英傑共同持有本土紀錄，中職歷史上也僅有2004年兄弟象橫田久則與2014年義大犀牛希克以13場達標百K。
古林本季目前出賽14場，全數都是先發，奪下6勝2敗，防禦率1.84，值得注意的是他的K/9值是優異的11.12，優於林英傑的9.77、橫田久則的10.26與希克的10.65。
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