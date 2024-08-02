中職／兄弟大巨蛋6連勝 平野惠一談牛棚回穩點名蔡齊哲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手蔡齊哲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手蔡齊哲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以6：5逆轉擊敗富邦悍將隊，在台北大巨蛋取得6連勝、13勝5敗，總教練平野惠一老實說：「我沒有想過這點耶，無論什麼場地都是全力搶勝，沒有餘裕思考。」

兄弟今天吸引18974人進場，寫下本季非假日進場人數的中職新高，4月4日周四雖有25942人，但當時為清明連假，而今年中職進場人數前15名都是在大巨蛋創下。

平野惠一對於場地因素沒有太多想法，敲出逆轉砲的陳子豪則表示，球隊在這邊打起來感覺確實滿順的，「我自己是感覺滿熱血。」陳子豪今天開轟時，象迷歡呼聲在室內迴盪不已。

兄弟今天贏得不輕鬆原本前5局的4：0領先，在6、7局花光還倒吐1分回去，好在7局下陳子豪開轟追回，平野惠一表示：「要贏下一場比賽很困難，對方有很多好打者，能夠確實掌握我們的球路。」

但平野也指出，野手能夠立刻把分數追回來，這點做得很好，「剛上來的子豪，馬上就有貢獻，感謝子豪跟二軍教練團的調整。」

前兩場終結者吳俊偉放火導致被逆轉，今天換上呂彥青接替關門工作，投出三上三下，平野惠一表示：「彥青投球沒有違和感，表現非常好。」他也特別點名前一任、中繼1.1局無失分的蔡齊哲做得很好，「希望牛棚有這樣的競爭力，隊內有競爭，就沒時間垂頭喪氣。」

中信兄弟隊投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手呂彥青。圖／中信兄弟隊提供

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