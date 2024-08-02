中職／屏東曬過太陽就開轟 陳子豪：二軍真的太熱了…

中信兄弟隊砲手陳子豪傷癒歸隊第一天，就在台北大巨蛋敲出逆轉2分砲，幫助球隊以6：5擊敗富邦悍將隊，面對隊友虧去屏東（二軍基地）曬一下就有好表現，陳子豪順勢為二軍請命，「真的太熱了，二軍每個人都很辛苦。」

兄弟今晚從4：0領先，打到變4：5落後，不過7局下陳子豪從王尉永手中敲出2分砲逆轉比數，也成為致勝轟，讓他久違站上MVP頒獎台，受傷勢影響，前一次已經是6月8日，一度還抓不到上台時機，他笑說：「去年很少上台機會，今年比較幸運，剛好在主場有表現。」

那一發全壘打剛好打到標桿上，陳子豪表示，那一球對方有些失投，「今天剛回來，前面感覺變化球都很快，要適應一下，自己擊球感覺也比較慢，第3個打席開始節奏抓早一點，打出去以為會旋出去變成界外，剛好很靠邊。」

陳子豪在7月7日因右手腕疼痛下二軍，經歷休息、復健賽後今天回到一軍，就繳出2安打、4打點演出，賽後對於手腕感覺，他說：「還行，沒特別不舒服。」

也因為立刻有火燙表現讓他被隊友虧，陳子豪說：「結果論，屏東很熱，二軍真的太熱了，那個時間點太陽正大，真的很辛苦。」

被問到是否因此更想上一軍？陳子豪說：「每個人都想上一軍，但是機會有限，年輕人也都很積極，要保持希望，不然真的太熱了。」