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中職／古林睿煬先發7局飆8K、陳傑憲開轟 獅隊4連勝

中央社／ 台北2日電
古林睿煬。統一獅提供
古林睿煬。統一獅提供

中職今天在澄清湖球場的賽事，統一獅隊靠著古林睿煬先發7局無失分、飆8次三振好投，加上陳傑憲3安猛打賞、敲出3分砲，以5比0擊退台鋼雄鷹，奪下4連勝，衝上第1名。

獅隊在3局上就有分數進帳，林祖傑敲安打、邱智呈選到保送後，陳傑憲再敲安打送回1分；獅隊在8局上灌進大局，林益全、陳聖平、蘇智傑接連敲出安打，再得1分，接著陳傑憲從林詩翔手中轟出3分砲，為本季第2轟，終場獅隊就以5比0奪勝。

獅隊先發投手古林睿煬用89球投7局，被敲5支安打，沒有出現保送，飆出8次三振，沒有失分繳出好投，奪下本季第6勝，也獲選為單場MVP。

另一場在花蓮棒球場的賽事，雖然樂天桃猿的陳晨威在1局上就轟出陽春砲，不過2局下味全龍靠著蔣少宏敲安打，以及2次保送攻占滿壘，張祐銘擊出高飛犧牲打追平，接著投手黃子鵬發生暴投奉送1分，並在0好1壞時傷退，換上楊彬緊急登板。

黃子鵬此戰用40球投1.1局，桃猿球團指出，黃子鵬因為身體不適，已由防護員陪同至醫院等候看診，後續狀況會再說明。龍隊在3局下靠著郭嚴文、吉力吉撈・鞏冠接連轟陽春砲，攻下2分；4局下劉基鴻從楊彬手中轟出2分砲，之後7局下再添1分，終場龍隊就以7比3奪勝。

陳傑憲。統一獅提供
陳傑憲。統一獅提供

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樂天桃猿 陳傑憲

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