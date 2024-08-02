聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／古林睿煬先發7局飆8K、陳傑憲開轟 獅隊4連勝
中職今天在澄清湖球場的賽事，統一獅隊靠著古林睿煬先發7局無失分、飆8次三振好投，加上陳傑憲3安猛打賞、敲出3分砲，以5比0擊退台鋼雄鷹，奪下4連勝，衝上第1名。
獅隊在3局上就有分數進帳，林祖傑敲安打、邱智呈選到保送後，陳傑憲再敲安打送回1分；獅隊在8局上灌進大局，林益全、陳聖平、蘇智傑接連敲出安打，再得1分，接著陳傑憲從林詩翔手中轟出3分砲，為本季第2轟，終場獅隊就以5比0奪勝。
獅隊先發投手古林睿煬用89球投7局，被敲5支安打，沒有出現保送，飆出8次三振，沒有失分繳出好投，奪下本季第6勝，也獲選為單場MVP。
另一場在花蓮棒球場的賽事，雖然樂天桃猿的陳晨威在1局上就轟出陽春砲，不過2局下味全龍靠著蔣少宏敲安打，以及2次保送攻占滿壘，張祐銘擊出高飛犧牲打追平，接著投手黃子鵬發生暴投奉送1分，並在0好1壞時傷退，換上楊彬緊急登板。
黃子鵬此戰用40球投1.1局，桃猿球團指出，黃子鵬因為身體不適，已由防護員陪同至醫院等候看診，後續狀況會再說明。龍隊在3局下靠著郭嚴文、吉力吉撈・鞏冠接連轟陽春砲，攻下2分；4局下劉基鴻從楊彬手中轟出2分砲，之後7局下再添1分，終場龍隊就以7比3奪勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言