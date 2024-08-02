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中職／郭嚴文、撈哥背靠背開轟 寫龍隊本季首見紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊郭嚴文開轟。圖／味全龍隊提供，資料照
味全龍隊郭嚴文開轟。圖／味全龍隊提供，資料照

經歷前一段打擊乾旱，味全龍隊連兩場打擊爆發，前天猛攻9分，今天全場敲出3轟，郭嚴文、吉力吉撈．鞏冠更締造龍隊本季首次的「背靠背」連2打席開轟，以7：3拿下勝利，樂天桃猿隊先發投手黃子鵬未能投滿2局就因身體不適退場。

今晚在花蓮棒球場的猿龍戰雖然由陳晨威在1局上的陽春砲揭開序幕，不過接下來舞台被龍隊搶走，2局下張祐銘高飛犧牲打追平比數，郭天信又靠暴投跑回超前分。

3局下郭嚴文敲出陽春砲，個人連兩場開轟，下一棒「撈哥」吉力吉撈．鞏冠也敲出陽春砲，4局下則換劉基鴻敲出2分砲，逐步拉開分差。

這是龍隊本季第4次團隊單場敲超過2轟、第2次單場3轟，連續兩棒開轟更是本季第1次，至今天賽前為止，龍隊本季29轟僅勝過富邦悍將隊的26轟。

黃子鵬只投了40球，在2局下投到一半退場，留下1.1局被敲1支安打、失2分的成績，另有3次四壞、1次觸身球，球團回覆，黃子鵬因身體不適，已由防護員陪同至醫院等候看診。

龍隊先發投手鋼龍則是6局被敲8支安打，首局挨轟後，4局上被敲安、5局上因失誤掉分，總計丟掉3分（2分）責失，但仍在足夠分數支援下拿下勝投。

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吉力吉撈 樂天桃猿 黃子鵬

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