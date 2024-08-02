中職／陳子豪歸隊就敲逆轉轟 呂彥青把關守住兄弟1分勝

中信兄弟隊前天才經歷逆轉後被逆轉的苦果，今天換他們讓對手嘗嘗相同滋味，7局上雖然丟掉領先，但7局下陳子豪一發2分砲又逆轉比數，這一棒宣告陳子豪健康無虞，也幫助兄弟以6：5擊敗富邦悍將隊。

兄弟前5局就攻下4分，陳子豪在5局下敲出帶有2分打點的安打，不過6局上悍將製造滿壘後，林哲瑄保送擠回1分、李宗賢敲安打回2分，7局上戴培峰的2分打點安打逆轉比數為5：4。

不過7局下1出局、一壘有人時，陳子豪一棒將王尉永的球掃到右外野全壘打牆外，形成一發逆轉2分砲，今天首次在手腕傷癒後歸隊，就繳出2安打、4打點成績。