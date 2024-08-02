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中職／陳子豪歸隊就敲逆轉轟 呂彥青把關守住兄弟1分勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊陳子豪7局下敲出2分砲逆轉比數。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪7局下敲出2分砲逆轉比數。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊前天才經歷逆轉後被逆轉的苦果，今天換他們讓對手嘗嘗相同滋味，7局上雖然丟掉領先，但7局下陳子豪一發2分砲又逆轉比數，這一棒宣告陳子豪健康無虞，也幫助兄弟以6：5擊敗富邦悍將隊。

兄弟前5局就攻下4分，陳子豪在5局下敲出帶有2分打點的安打，不過6局上悍將製造滿壘後，林哲瑄保送擠回1分、李宗賢敲安打回2分，7局上戴培峰的2分打點安打逆轉比數為5：4。

不過7局下1出局、一壘有人時，陳子豪一棒將王尉永的球掃到右外野全壘打牆外，形成一發逆轉2分砲，今天首次在手腕傷癒後歸隊，就繳出2安打、4打點成績。

兄弟先發投手克迪6局失3分無關勝敗，第9局換上新任終結者呂彥青，投出三上三下，避免前兩場都在最後關頭輸球的狀況。

中信兄弟隊陳子豪7局下敲出2分砲逆轉比數。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪7局下敲出2分砲逆轉比數。圖／中信兄弟隊提供

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呂彥青 陳子豪

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