棒球／王建民入主名人堂有感 彭誠浩想起王貞治一句話
台灣棒球名人堂今天在台北大巨蛋舉辦頒證儀式，彭誠浩、王建民、林桂興、近藤兵太郎、陳耕元5位今年新入主名人在球迷歡呼聲中獲贈，彭誠浩感嘆大巨蛋太慢孵出來，但未來能夠成為台灣邁向國際的重要武器。
「沉默王牌」王建民以9成29的得票率，成為今年唯一入主名人堂的職棒競技類代表，他表示，得知入選時心情很平淡，「自己能夠協助到台灣棒球發展是一件好事。」
另在日治戰後四級時期特別奉獻類及競技類則有「台灣棒球第一人」林桂興、「天下嘉農奠基者」近藤兵太郎、「東部棒球傳教士」陳耕元、「台灣棒球國際推手」彭誠浩獲選。
今天在大巨蛋的儀式，由台灣棒球名人堂協會理事長趙士強、中華棒球協會理事長辜仲諒共同頒證，「OH桑」王貞治也特別寫信祝賀，特別提及好友彭誠浩，第一位亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會副會長的台灣人事蹟，「讓台灣棒球舞台發光發熱。」
「有國際才有舞台。」彭誠浩表示，自38歲首次赴日拜訪王貞治以來，兩人結下40年的好交情，當時王貞治就告訴自己這句話，於是不斷地默默耕耘，才有了後來的成果，「國際交流大家都在做，棒球還是實力的天下，人脈需要努力去耕耘。」
得知獲選名人堂的時候，彭誠浩謙虛說自己只是一個平凡的老人，「心情當然是非常高興。」他也透露，自1989年開始就為了大巨蛋的設立拜訪歷屆台北市長，直到2023年這顆蛋才終於孵了出來，「浪費了很多時間，但現在是邁向國際的重要武器，要爭取國際賽事，天氣問題是主要考量，有巨蛋可以無憂無慮。」
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