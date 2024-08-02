快訊

奧運羽球／單屆兩勝丹麥組合 麟洋配跨屆11連勝晉金牌戰

65公分活鰻魚塞體內！31歲男還用檸檬堵肛門 腸道慘被咬破

棒球／王建民入主名人堂有感 彭誠浩想起王貞治一句話

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣棒球名人堂協會代理理事長趙士強（右起）、王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領） 、亞洲棒球總會會長辜仲諒、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。記者蘇健忠／攝影
台灣棒球名人堂協會代理理事長趙士強（右起）、王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領） 、亞洲棒球總會會長辜仲諒、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。記者蘇健忠／攝影

台灣棒球名人堂今天在台北大巨蛋舉辦頒證儀式，彭誠浩、王建民、林桂興、近藤兵太郎、陳耕元5位今年新入主名人在球迷歡呼聲中獲贈，彭誠浩感嘆大巨蛋太慢孵出來，但未來能夠成為台灣邁向國際的重要武器。

「沉默王牌」王建民以9成29的得票率，成為今年唯一入主名人堂的職棒競技類代表，他表示，得知入選時心情很平淡，「自己能夠協助到台灣棒球發展是一件好事。」

另在日治戰後四級時期特別奉獻類及競技類則有「台灣棒球第一人」林桂興、「天下嘉農奠基者」近藤兵太郎、「東部棒球傳教士」陳耕元、「台灣棒球國際推手」彭誠浩獲選。

今天在大巨蛋的儀式，由台灣棒球名人堂協會理事長趙士強、中華棒球協會理事長辜仲諒共同頒證，「OH桑」王貞治也特別寫信祝賀，特別提及好友彭誠浩，第一位亞洲棒球總會會長及世界棒壘球總會副會長的台灣人事蹟，「讓台灣棒球舞台發光發熱。」

「有國際才有舞台。」彭誠浩表示，自38歲首次赴日拜訪王貞治以來，兩人結下40年的好交情，當時王貞治就告訴自己這句話，於是不斷地默默耕耘，才有了後來的成果，「國際交流大家都在做，棒球還是實力的天下，人脈需要努力去耕耘。」

得知獲選名人堂的時候，彭誠浩謙虛說自己只是一個平凡的老人，「心情當然是非常高興。」他也透露，自1989年開始就為了大巨蛋的設立拜訪歷屆台北市長，直到2023年這顆蛋才終於孵了出來，「浪費了很多時間，但現在是邁向國際的重要武器，要爭取國際賽事，天氣問題是主要考量，有巨蛋可以無憂無慮。」

棒球名人王建民（左）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，郭泰源（右）特意上前恭賀。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民（左）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，郭泰源（右）特意上前恭賀。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領）、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）等人晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領）、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）等人晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式。記者蘇健忠／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相
▪ 拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」
▪ 羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲
▪ 美國輕取南蘇丹晉級8強 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

名人堂 棒球 王貞治

延伸閱讀

棒球／王建民入台灣棒球名人堂 第11屆共五人進入

中職／吳俊偉連2場關門失敗 呂彥青接手重回終結者

中職／OB旋風讓球迷瘋狂 陳偉殷該回台完成最後一舞

中職／榮幸接到王建民的球 戴培峰起雞皮疙瘩

相關新聞

中職／江少慶登板16球投出6上6下 鋒總：二軍再投1場

富邦悍將隊江少慶上場了，經歷手肘開刀已經超過一年未實戰，今天二軍悍將與味全龍隊之戰，江少慶中繼登板投出2局6上6下，只用...

中職／吳俊偉連2場關門失敗 呂彥青接手重回終結者

中信兄弟隊終結者吳俊偉連續兩場關門失敗，今天球隊移師大巨蛋與富邦悍將隊交手，吳俊偉暫離第9局登板定位，由呂彥青頂上。

棒球／王建民入主名人堂有感 彭誠浩想起王貞治一句話

台灣棒球名人堂今天在台北大巨蛋舉辦頒證儀式，彭誠浩、王建民、林桂興、近藤兵太郎、陳耕元5位今年新入主名人在球迷歡呼聲中獲...

棒球／王建民入台灣棒球名人堂 第11屆共五人進入

棒球名人王建民、彭誠浩、林桂興（女兒代領）、近藤兵太郎（學生代領）、陳耕元（兒子代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證...

中職／陳子豪手腕傷癒回一軍先發 遇颱風復健賽少打2場

中信兄弟隊砲手陳子豪今天回歸一軍，先前的手腕疼痛經過休養後沒有問題，在大巨蛋對富邦悍將隊之戰扛起先發第2棒、指定打擊。

棒球／亞青賽22人培訓名單出爐 21日選出最終陣容

中華棒協今天公布2024年亞洲U18青棒錦標賽中華培訓隊22人名單，這次由台灣隊總教練吳柏宏領軍，穀保家商陳睦衡擔任隊長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。