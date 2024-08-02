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棒球／王建民入台灣棒球名人堂 第11屆共五人進入

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
棒球名人王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領）、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）等人晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領）、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）等人晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式。記者蘇健忠／攝影

棒球名人王建民、彭誠浩、林桂興（女兒代領）、近藤兵太郎（學生代領）、陳耕元（兒子代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，在台北大巨蛋，富邦悍將與中信兄弟之戰賽前舉行。

王貞治不克出席，也送來賀詞：熱愛棒球的各位，大家好。我是王貞治。衷心祝賀王建民先生、林桂興先生、陳耕元先生、近藤兵太郎先生、彭誠浩先生這次入選棒球名人堂。也對各位多年來在台灣棒球界的貢獻表達由衷的敬意。特別是，我聽到消息，我最好的朋友彭誠浩先生以評審委員會87.5%的得票，入選名人堂。彭先生因其長期對台日棒球及國際棒球發展的奉獻與貢獻而獲得認可，是第一位擔任亞洲棒球總會會長及世界棒球壘球總會副會長的台灣人，讓台灣的棒球發展在國際舞台上發光發熟。雖然這次很遺憾，我無法出席儀式，但各位獲選進入名人堂，我是發自內心感到高興，就像我自己入選名人堂一樣。祝福各位繼續努力活躍在台日棒球交流、甚至世界棒球發展上。

王貞治不克出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，特意送來賀詞：熱愛棒球的各位，大家好。我是王貞治。衷心祝賀王建民先生、林桂興先生、陳耕元先生、近藤兵太郎先生、彭誠浩先生這次入選棒球名人堂。也對各位多年來在台灣棒球界的貢獻表達由衷的敬意。特別是，我聽到消息，我最好的朋友彭誠浩先生以評審委員會87.5%的得票，入選名人堂。彭先生因其長期對台日棒球及國際棒球發展的奉獻與貢獻而獲得認可，是第一位擔任亞洲棒球總會會長及世界棒球壘球總會副會長的台灣人，讓台灣的棒球發展在國際舞台上發光發熟。雖然這次很遺憾，我無法出席儀式，但各位獲選進入名人堂，我是發自內心感到高興，就像我自己入選名人堂一樣。祝福各位繼續努力活躍在台日棒球交流、甚至世界棒球發展上。記者蘇健忠／攝影
王貞治不克出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，特意送來賀詞：熱愛棒球的各位，大家好。我是王貞治。衷心祝賀王建民先生、林桂興先生、陳耕元先生、近藤兵太郎先生、彭誠浩先生這次入選棒球名人堂。也對各位多年來在台灣棒球界的貢獻表達由衷的敬意。特別是，我聽到消息，我最好的朋友彭誠浩先生以評審委員會87.5%的得票，入選名人堂。彭先生因其長期對台日棒球及國際棒球發展的奉獻與貢獻而獲得認可，是第一位擔任亞洲棒球總會會長及世界棒球壘球總會副會長的台灣人，讓台灣的棒球發展在國際舞台上發光發熟。雖然這次很遺憾，我無法出席儀式，但各位獲選進入名人堂，我是發自內心感到高興，就像我自己入選名人堂一樣。祝福各位繼續努力活躍在台日棒球交流、甚至世界棒球發展上。記者蘇健忠／攝影
台灣棒球名人堂協會代理理事長趙士強（右起）、王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領） 、亞洲棒球總會會長辜仲諒、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。記者蘇健忠／攝影
台灣棒球名人堂協會代理理事長趙士強（右起）、王建民、彭誠浩、陳耕元（兒子代領） 、亞洲棒球總會會長辜仲諒、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民（右起）、彭誠浩、陳耕元（兒子代領）、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民（右起）、彭誠浩、陳耕元（兒子代領）、近藤兵太郎（學生代領）、林桂興（女兒代領）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，獲頒證入堂。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民（左）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，郭泰源（右）特意上前恭賀。記者蘇健忠／攝影
棒球名人王建民（左）晚上出席台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，郭泰源（右）特意上前恭賀。記者蘇健忠／攝影

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