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中職／陳子豪手腕傷癒回一軍先發 遇颱風復健賽少打2場
中信兄弟隊砲手陳子豪今天回歸一軍，先前的手腕疼痛經過休養後沒有問題，在大巨蛋對富邦悍將隊之戰扛起先發第2棒、指定打擊。
陳子豪在7月7日因右手腕疼痛下二軍，他表示，這是新的傷勢，當時突然不舒服，可能揮棒太用力或是疲勞累積，檢查後發現有積水、發炎現象，因此抽掉積水，經過2、3天休息後就開始練球。
陳子豪原本預計在二軍出賽4場後再回到一軍，但因颱風只打到2場，他表示，比賽的時候有測試過揮棒強度，「打起來沒有問題。」
總教練平野惠一則表示，昨天觀看二軍比賽，陳子豪的揮棒可以全力揮擊，加上考量隊上主力選手30歲以上比較多，球季後半段需要考量輪休，「子豪上來後，就可以執行輪休。」今天安排周思齊下二軍。
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