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中職／吳俊偉連2場關門失敗 呂彥青接手重回終結者

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟呂彥青。記者余承翰／攝影
中信兄弟呂彥青。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊終結者吳俊偉連續兩場關門失敗，今天球隊移師大巨蛋與富邦悍將隊交手，吳俊偉暫離第9局登板定位，由呂彥青頂上。

吳俊偉7月28日對樂天桃猿0.1局掉3分，被林立敲出再見全壘打，31日面對統一獅隊0.2局掉5分，連兩場承擔敗投。

投手教練王建民指出，吳俊偉的投球角度沒有之前好，現在需要幫助他找出角度，控球上沒有太大問題，主要是身體動作需要做些微調。

今天吳俊偉暫時離開終結者位置，王建民說：「讓他休息一下，換個位置，6到8局都有可能，看棒次調整。」至於誰來扛最後1局？王建民給出的答案是呂彥青。

兄弟總教練平野惠一表示：「終結者一整年要面對很多比賽，不可能每一場都救援成功，他還年輕，這是必須跨越的一道山，教練團會從旁協助，同時捕手也要跳出來幫忙。」

捕手要如何幫忙投手？平野惠一指出，配球方面投手有主導權，但投手不可能每天狀態都很好，「不然捕手找練習生就好。」平野對於主力捕手高宇杰有高度期待，「期待小高先發時能夠讓對手頭痛，隨著PitchCom等器材引進，10年後捕手重要性可能下降，現在是提升自己價值的最好時機。」

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吳俊偉 樂天桃猿 王建民

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