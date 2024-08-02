中職／江少慶登板16球投出6上6下 鋒總：二軍再投1場
富邦悍將隊江少慶上場了，經歷手肘開刀已經超過一年未實戰，今天二軍悍將與味全龍隊之戰，江少慶中繼登板投出2局6上6下，只用16顆球，總教練陳金鋒表示，接下來要觀察恢復狀況，預計在二軍還會再投1場。
江少慶今天在6局上登板，只用6球就連續解決3名打者，分別是2次飛球出局、1次滾地出局，7局上又是三上三下，三振掉鄭鎧文後，讓李展毅敲出飛球出局、董秉軒滾地球出局。
由於此戰無轉播，悍將只能等待賽後情蒐轉達江少慶投球情況，陳金鋒表示，讓江少慶在二軍登板主要是評估恢復狀況，預計二軍還會再丟一次，也要觀察投球狀況，實戰狀態需要出全力，看看揮臂的狀況。
至於何時能夠返回一軍？陳金鋒表示，這點需要由投手教練評估，也要看本人的恢復狀況，「投完之後再看看。」
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