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棒球／亞青賽22人培訓名單出爐 21日選出最終陣容

中央社／ 台北2日電
U18亞青盃中華隊總教練吳柏宏。報系資料照
U18亞青盃中華隊總教練吳柏宏。報系資料照

中華棒協今天公布2024年亞洲U18青棒錦標賽中華培訓隊22人名單，這次由台灣隊總教練吳柏宏領軍，穀保家商陳睦衡擔任隊長，將於明天開始集訓，並於21日選出最終18人名單。

亞洲青棒錦標賽將於今年9月在台灣開打，賽事都在北部進行，以天母棒球場為主球場，預計賽程將會於近日公布。

這次亞青賽台灣隊總教練為平鎮高中棒球隊教頭吳柏宏，之前透過玉山盃先選出36人培訓名單。棒協今天公布亞青台灣培訓隊22人名單，隊長為穀保家商的陳睦衡，培訓隊預計明天開始進行集訓，8日移動到南華大學，21日將選出最後18人正選名單。

亞青賽22人培訓名單如下，投手共有9人，分別為哀宥宇（平鎮高中）、陳世展（台東體中）、林易霆（台南海事）、陳睦衡（穀保家商）、曾偉喆（鶯歌工商）、陽念希（平鎮高中）、邱立璿（平鎮高中）、林鉑濬（鶯歌工商）、張宥謙（玉里高中）。

捕手有江庭毅（平鎮高中）、張育豪（普門高中）等2人；內野手有6人，分別為蔡琞傑（穀保家商）、曾冠傑（高苑工商）、游承勳（鶯歌工商）、黃天賜、全紹凱、張趙紘（以上平鎮高中）；外野手有5人，分別為劉承佑（穀保家商）、柯敬賢、周柏恩、曾聖安、胡振利（以上平鎮高中）。

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平鎮高中 棒協 穀保家商

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