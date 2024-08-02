中職／南珉貞戴斗笠秀台味 親妹妹來台粉絲直呼：更漂亮

富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞日前宣布離婚，令許多網友相當震驚。她昨天又在YouTube頻道公布親妹妹南至苑，粉絲們直呼兩人外貌勢均力敵。

南珉貞與好友Judy一起到機場迎接南至苑，妹妹一出現就讓Judy直呼，「妹妹更漂亮。」姊妹倆接著搭車前往牛肉麵店，下車後南珉貞戴著斗笠「台味十足」。

南珉貞提到自己不喜歡沙士味道，很像酸痛貼布，但南至苑喝得津津有味，並向廠商喊話請她代言。影片尾聲，南珉貞介紹妹妹2003年生，並開玩笑表示，「身高高我一點，比我醜一點。」兩人最後享用珍珠奶茶，並輪流對鏡頭放電。

南珉貞事後也在IG發文詢問，「覺得我的竹帽怎麼樣？」網友紛紛表示，「戴斗笠比台灣人更台」、「珉貞戴斗笠真好看」、「家庭基因強大妹妹也好正」、「兩姊妹互動好有趣」、「姐姐珉貞很優秀可愛美麗，妹妹也一起來台灣發展吧」。