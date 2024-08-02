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U23世界盃／中華隊名單有旅美的沙子宸 王念好領10職棒新秀
U23世界盃中華隊名單今天公布，共有10位職棒新秀入選，包含旅美的沙子宸、富邦悍將隊王念好、統一獅隊林佳緯等人，全隊預計8月11日起集訓，20日職棒選手報到，備戰9月6日在杭州開打的世界盃。
今年U23世界盃中華隊名單中，納入不少職棒球員，有來自運動家隊的沙子宸，獅隊林佳緯、尹柏淮、何恆佑、樂天桃猿隊邱鑫、曾家輝，中信兄弟隊胡孟智，味全龍隊劉俊緯、王順和，2023年U18中華隊隊長悍將王念好也再次入選。
中華棒協表示，U23中華隊預計8月11日開始於三重棒球場集訓，職棒選手於20起與團隊會合，28日到30日也將移師天母球場適應人工草皮，並於9月1日提前出發紹興備戰世界盃，9月3日、4日與中國隊進行練習賽，9月6日展開正式世界盃賽程。
今年世界盃中華隊與南韓、尼加拉瓜、荷蘭、南非、委內瑞拉同屬B組，6日首戰就要對上南韓隊，經歷預賽、超級循環賽，爭取進入9月15日的獎牌戰。
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