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中職／曾傳昇涉賭事件已違規 聯盟：依最重處分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
曾傳昇。圖／中華職棒提供
曾傳昇。圖／中華職棒提供

味全龍隊內野手曾傳昇今年1月時涉足德州撲克賭場，遭到士林地檢署以賭博罪起訴，中華職棒聯盟對此表示，聯盟規章針對球員涉賭有規範，將處以最重處分，並建議球團內部從重論處。

士林分局警方在1月時查獲一處私宅設立的德州撲克賭場，9名賭場經營人員、13名賭客遭到逮捕，賭客中包括24歲的曾傳昇，曾傳昇坦承當時確實在玩德州撲克，但強調不是賭博，只是比賽競技，全案經過士林地檢署檢察官偵查後，以賭博罪起訴。

聯盟對此表示，針對味全龍球團曾姓球員涉及德州撲克賭博案，經確認起訴，將依照聯盟規章《球團隊職員違規懲處規定》第5條處分，依照規章處以最重之處分，並建議球團內部從重論處，持續強化選手生活管理。

龍隊領隊丁仲緯則表示，即日起曾傳昇不會出賽、也不會隨隊，已經先進行內部規範懲處、通報聯盟，「會朝嚴懲方向去處理，確切處理方式等討論後盡快公布。」

中職規章第5條規定：球團隊職員若有賭博、鬥毆或其他影響職業棒球形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該不正行為或不當言論之隊職員罰款1至10萬元、禁賽1至10場。如涉及與球賽有關之賭博行為，最重得處以永不得參與聯盟比賽。球團涉及聯盟球賽賭博，處球團罰款1億元。」

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中職 味全龍 棒球

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