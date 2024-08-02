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中職／李多慧38度高溫台灣露營初體驗 網敲碗：下次爬玉山

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自影片畫面
李多慧。 截圖自影片畫面

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後，經常拍攝體驗台灣文化影片，近日她挑戰在台灣獨自一人開車上山露營，獲得許多網友讚嘆，還有人敲碗她下次爬玉山。

李多慧在YouTube上傳新影片，分享自己第一次在台灣開電動車、騎機車以及車上露營的畫面。由於當天高溫38度，李多慧穿著清涼，她先購買露營裝備，再前往傳統市場買食材，接著一人開上崎嶇山路，耗時一小時才達到宜蘭露營地，她直呼台灣的路有點難認。

李多慧抵達目的地後，豪邁地拿起桶裝水止渴，接著她一邊佈置一邊欣賞美麗風景，晚上她在車上煮火鍋，搭配台灣啤酒，睡前還用「井字切法」吃芒果，過得相當悠閒。

影片一出，網友紛紛在留言區表示，「多慧變真正的台灣人了」、「好佩服多慧，做了很多臺灣人沒做過的事」、「多慧的影片都好可愛好療癒啊」。有人敲碗李多慧下次爬玉山，她回應，「希望你能推薦並介紹一些山。」

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啦啦隊 李多慧

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