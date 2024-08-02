中職／曾傳昇賭德州撲克遭逮 味全龍：召開紀律委員會討論

味全龍隊內野手曾傳昇今年1月時涉足賭場，傳出遭到士林地檢署以賭博罪起訴，味全龍隊球團對此表示，將召開紀律委員會討論。

今天有週刊爆料，士林分局警方在1月時查獲一處私宅設立的德州撲克賭場，9名賭場經營人員、13名賭客遭到逮捕，賭客中包括24歲的曾傳昇，曾傳昇坦承當時確實在玩德州撲克，但強調不是賭博，只是比賽競技。

全案經過士林地檢署檢察官偵查後，以賭博罪起訴，曾傳昇遭逮捕後仍正常在二軍出賽，甚至5月時還曾升上一軍，不過最近一次二軍出賽是7月27日。

龍隊對此事件回應，「經查德州撲克雖為融合心理學、數學和策略思維的競技運動，惟實務上仍常出現合法掩護非法賭博之情事，球團內規亦禁止選手前往此類場所，並一再要求選手自律。」

龍隊球團表示：「針對曾員遭起訴，球團深表遺憾，並為未能落實球員生活管理深表歉意，球團日前獲悉選手涉足爭議場所，已先通報聯盟並依內部管理規範懲處，收到起訴書後，將召開紀律委員會討論。未來也將再強化選手教育與生活管理，嚴禁涉足爭議場所。」