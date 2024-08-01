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中職／林立、朱育賢雙炸杰戈 悍將4連勝又被猿斬斷
樂天桃猿隊明天出發前往花蓮作戰前，今天先在新莊棒球場以3：2擊敗富邦悍將隊，林立、朱育賢都敲出全壘打，悍將雖然4連勝遭到中斷，但仍是下半季戰績第一。
擔任第1棒的林立今天扮演核彈頭，首局首打席就從杰戈手中敲出陽春砲，個人生涯第5支首局首打席全壘打、本季首局首打席全壘打第一人，也是杰戈來台後首度挨轟。
2局上則是朱育賢敲出二壘打後靠推進上三壘，馬傑森的高飛犧牲打敲回猿隊第2分；不過悍將2局下就靠安打、保送、觸擊攻佔二、三壘，申皓瑋再補上二壘安打帶有2分打點，追平比數。
平手局面維持到6局上，2出局後朱育賢面對杰戈再敲出陽春砲，幫助猿隊討回領先，也是朱育賢本季第7轟，一棒把杰戈打退場。
杰戈前一戰對味全龍隊先發7局無失分，拿下生涯首勝，今天5.2局被敲5支安打，包含2轟，丟掉3分，承擔本季第2敗，防禦率上升到3.63。
猿隊先發投手霸威斯則是以111球投完7局，減輕牛棚負擔，被敲3支安打掉2分，有5次三振不過也有5次四壞保送，拿下本季第8勝，防禦率4.23。
悍將仍無法突破5連勝門檻，今年前兩次4連勝在4月21日到28日、6月29日至7月5日，都在第5場遇到猿隊遭無情斬斷，今天又被冤家打斷。
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