中職／北迴通了！桃猿將搭火車赴花蓮 古久保盼聯盟記取教訓

中職樂天桃猿隊明天要赴花蓮棒球場比賽，本因沒有移動日、加上火車不通，遇到難題，不過台鐵今天宣布通車好消息，明天桃猿隊將按原計劃，搭近中午火車出發到花蓮。

樂天桃猿隊今天晚上作客新莊棒球場，與富邦悍將交手，明天就要馬上移動到花蓮，與味全龍隊交手；不過受颱風凱米影響，台鐵北迴線原本部分路段沒通車，桃猿隊本來明天要全隊一早搭巴士到蘇花公路管制站前，等待中午12時的1小時開放時段。

台鐵今天公布好消息，在確保搶修人員及工程安全狀態下，經多日搶修並完成檢視橋梁安全及路線試運轉後，8月2日首班車起，北迴線和平=崇德間東正線恢復單線雙向通車。

原本樂天桃猿隊就已買好近中午出發到花蓮的火車票，明天台鐵北迴線順利通車後，就可按照原訂計畫全隊搭火車移動，無須舟車勞頓，約下午2時左右就能抵達花蓮。

雖然這次因台鐵通車解決交通問題，不過，桃猿隊總教練古久保健二認為重點是要有移動日，他昨天受訪時坦言，「花蓮的比賽前一天沒有移動日，有點沒辦法理解，不只是花蓮，還有台東的比賽，賽程安排希望要有移動日，也希望聯盟可以記取這次經驗。」