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中職／潘威倫印象最深一戰 扛中華隊難忘奧運、經典賽
「嘟嘟」潘威倫生涯在中職累積339場先發是中職史上最多，這還沒記入他在中華隊時期的貢獻場次，潘威倫對中職生涯最印象深刻是無安打比賽，而中華隊時期的奧運、經典賽都是滿滿回憶。
今年即將退休的潘威倫，回顧中職生涯印象最深刻的是2008年7月10日投出的無安打比賽，潘威倫表示：「沒法想像過有這樣的機會，這個紀錄對投手來說滿重要的，現在回顧影片，最後一顆球其實滿驚險，能有這樣的比賽也是守備幫忙。」
而生涯曾征戰3屆亞運、2屆奧運、3屆經典賽、1屆12強賽、1屆亞錦賽和3屆洲際盃，潘威倫認為，穿起中華隊戰袍就是一種榮耀，「很榮幸有機會為國效力，對球員來說別具意義的就是第一次，還有經典賽、奧運都很印象深刻。」
而今年潘威倫也有機會在台北大巨蛋舉辦引退賽，他也表示，能夠有機會在這麼棒的球場出賽，代表職棒的環境正在變好，「身為球員很樂見，非常興奮也很開心。」
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