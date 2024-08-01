快訊

「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

買1顆水煎包就中千萬！統一發票15名千萬幸運兒 中獎清冊出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／潘威倫印象最深一戰 扛中華隊難忘奧運、經典賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
沈默王牌潘威倫下午出席統一獅沈默王牌潘威倫生涯引退記者會，分享自己引退的心情，回憶過往令人難忘的時刻，並感謝球迷朋友長久以來的支持。記者蘇健忠／攝影
沈默王牌潘威倫下午出席統一獅沈默王牌潘威倫生涯引退記者會，分享自己引退的心情，回憶過往令人難忘的時刻，並感謝球迷朋友長久以來的支持。記者蘇健忠／攝影

「嘟嘟」潘威倫生涯在中職累積339場先發是中職史上最多，這還沒記入他在中華隊時期的貢獻場次，潘威倫對中職生涯最印象深刻是無安打比賽，而中華隊時期的奧運、經典賽都是滿滿回憶。

今年即將退休的潘威倫，回顧中職生涯印象最深刻的是2008年7月10日投出的無安打比賽，潘威倫表示：「沒法想像過有這樣的機會，這個紀錄對投手來說滿重要的，現在回顧影片，最後一顆球其實滿驚險，能有這樣的比賽也是守備幫忙。」

而生涯曾征戰3屆亞運、2屆奧運、3屆經典賽、1屆12強賽、1屆亞錦賽和3屆洲際盃，潘威倫認為，穿起中華隊戰袍就是一種榮耀，「很榮幸有機會為國效力，對球員來說別具意義的就是第一次，還有經典賽、奧運都很印象深刻。」

而今年潘威倫也有機會在台北大巨蛋舉辦引退賽，他也表示，能夠有機會在這麼棒的球場出賽，代表職棒的環境正在變好，「身為球員很樂見，非常興奮也很開心。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊1日賽程／謝淑薇再拚網壇新紀錄 麟洋配力拚4強門票
▪ 羽球／小戴賽後感性發文「超人有來，只是我沒撐過去」 依瑟儂獻祝福
▪ 羽球／「輸球標題都想了」 麟洋配在台灣歡呼聲中晉級
▪ 拳擊／中華代表團確定有獎牌了！拳擊女將吳詩儀銅牌起跳
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中職 中華隊 潘威倫

延伸閱讀

中職／沉默王牌起源 潘威倫：是我面對壓力的方式

影／中職最多勝投投手引退 沈默王牌潘威倫分享心情

中職／潘武雄許願再看嘟嘟拉弓 潘威倫：要看氣氛

中職／DU MY BEST！潘威倫引退賽最高票價8818元

相關新聞

中職／DU MY BEST！潘威倫引退賽最高票價8818元

統一獅隊神獸「嘟嘟」潘威倫宣告今年球季後引退，9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽、29日賽後在台南主場進行引退儀式，喊出「...

中職／潘威倫印象最深一戰 扛中華隊難忘奧運、經典賽

「嘟嘟」潘威倫生涯在中職累積339場先發是中職史上最多，這還沒記入他在中華隊時期的貢獻場次，潘威倫對中職生涯最印象深刻是...

中職／沉默王牌起源 潘威倫：是我面對壓力的方式

統一獅隊投手潘威倫今年球季結束後將退休，回想起「沉默王牌」外號起源，潘威倫解釋那是自己面對壓力的方式，接下來要迎接生涯最...

中職／台鋼雄鷹新洋投 前歐力士投手吉田一將重逢魔鷹

台鋼雄鷹隊繼上周迎來新洋投鳥松（Ljay Newsome）後，本周再宣布洋投新戰力，前日本職棒歐力士隊投手吉田一將將穿上...

中職／李多慧與蔣萬安南機場夜市同框 網：為什麼萬安可以？

韓籍啦啦隊女神李多慧去年來台發展後爆紅，也經常拍攝高質感影片分享台灣生活，成為另類觀光大使。今年她轉戰味全龍隊，台北市長蔣萬安近期也和她同框，享受南機場夜市美食。 李多慧因精湛舞技和親民個性，在

韓職／斗山熊狂攻30分血虐起亞虎 單日5場109分創紀錄

韓國職棒今年出現「打高投低」現象，斗山熊隊昨天以30：6打爆起亞虎隊創多項紀錄，韓職單日5場比賽共109分，也打破1999年6月13日的106分紀錄。 起亞虎隊在主場迎戰斗山熊隊，沒想到第6局被

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。