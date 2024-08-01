中職／台鋼雄鷹新洋投 前歐力士投手吉田一將重逢魔鷹

台鋼雄鷹隊繼上周迎來新洋投鳥松（Ljay Newsome）後，本周再宣布洋投新戰力，前日本職棒歐力士隊投手吉田一將將穿上背號41號球衣。

吉田一將現年34歲，身高超過190公分，大學畢業後加入日本社會人球隊JR東日本，2013日本職棒選秀會以即戰力獲得歐力士猛牛第一指名。

2014新人年吉田一將15場登板先發為主，共投75.2局防禦率3.81，2016年轉戰後援，日本職棒8年共226場登板，戰績18勝20敗、55中繼成功、2救援成功，總計341.1局被擊出301支安打，送出269次奪三振，防禦率3.74。

吉田於2022年起轉戰日本獨立聯盟新潟天鵝之皇，今年該隊加入日職二軍賽事，更名為Oisix新潟天鵝之皇，吉田一將重回日本職棒體系，本季在日職二軍34場登板，共投34.2局被擊出30支安打，送出30次奪三振，防禦率2.34。

對於即將來台加入台鋼雄鷹，吉田一將表示：「在新潟待了約兩年半，新潟球迷的溫暖應援，是我每場比賽動力來源，非常感謝球迷支持，我不會忘記，會繼續努力加油，希望未來在台灣也能有好的表現，為台鋼雄鷹做出貢獻。」

在台鋼雄鷹陣中，有過去吉田一將隊友，正是目前以20轟暫居聯盟全壘打王的魔鷹（Steven Moya），2019到2021年，兩人都在日本職棒歐力士猛牛，如今在台灣將再續緣分。