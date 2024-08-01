中職／沉默王牌起源 潘威倫：是我面對壓力的方式

統一獅隊投手潘威倫今年球季結束後將退休，回想起「沉默王牌」外號起源，潘威倫解釋那是自己面對壓力的方式，接下來要迎接生涯最後一場出賽，「一樣保持贏球的心態。」

潘威倫手握中職最多的149勝、投2116.2局、投出31113球、拿下1183次三振等多項紀錄，生涯22年在投手丘上的穩定表現以及撲克臉，讓他獲得球迷間「沉默王牌」封號。

「沉默是我選擇面對壓力的一種方式。」潘威倫說：「身為投手要站上投手丘，上場有必須贏球、不能輸的壓力。」背負著種種期待，表現不如預期會覺得不好意思，但是當沒能拿下勝利時，「還好有球迷的鼓勵，才能展現出抗壓性。」

沈默王牌潘威倫下午出席引退記者會，分享自己引退的心情，回憶過往令人難忘的時刻，並感謝球迷朋友長久以來的支持。記者蘇健忠／攝影

生涯囊括不少獎項，潘威倫認為最有意義的是「新人王」，因為是一生只有一次的機會，最辛苦的則是東山再起獎，「不管是傷勢、低潮，必須持續努力，還有朋友、復健師的鼓勵幫忙，才能拿下這個獎項，過程比較辛苦。」

即使距離150勝只差一步，潘威倫的勝投已經是中職紀錄，他表示，這是剛進職棒無法想像的成績，透過每一天的努力，以及球團、球迷、隊友以及體能教練、復健師的幫助，「才能在22年生涯有穩定表現，達到現在的成績。」

從2003年首次登板至今，潘威倫每一次上場都保持「想要贏球」的想法，9月28日將是他生涯最後一次先發登板、29日舉辦引退儀式，潘威倫說：「還是希望贏球的心態，也期望當天能夠維持好的比賽狀況。」