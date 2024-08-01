聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／沉默王牌起源 潘威倫：是我面對壓力的方式
統一獅隊投手潘威倫今年球季結束後將退休，回想起「沉默王牌」外號起源，潘威倫解釋那是自己面對壓力的方式，接下來要迎接生涯最後一場出賽，「一樣保持贏球的心態。」
潘威倫手握中職最多的149勝、投2116.2局、投出31113球、拿下1183次三振等多項紀錄，生涯22年在投手丘上的穩定表現以及撲克臉，讓他獲得球迷間「沉默王牌」封號。
「沉默是我選擇面對壓力的一種方式。」潘威倫說：「身為投手要站上投手丘，上場有必須贏球、不能輸的壓力。」背負著種種期待，表現不如預期會覺得不好意思，但是當沒能拿下勝利時，「還好有球迷的鼓勵，才能展現出抗壓性。」
生涯囊括不少獎項，潘威倫認為最有意義的是「新人王」，因為是一生只有一次的機會，最辛苦的則是東山再起獎，「不管是傷勢、低潮，必須持續努力，還有朋友、復健師的鼓勵幫忙，才能拿下這個獎項，過程比較辛苦。」
即使距離150勝只差一步，潘威倫的勝投已經是中職紀錄，他表示，這是剛進職棒無法想像的成績，透過每一天的努力，以及球團、球迷、隊友以及體能教練、復健師的幫助，「才能在22年生涯有穩定表現，達到現在的成績。」
從2003年首次登板至今，潘威倫每一次上場都保持「想要贏球」的想法，9月28日將是他生涯最後一次先發登板、29日舉辦引退儀式，潘威倫說：「還是希望贏球的心態，也期望當天能夠維持好的比賽狀況。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言